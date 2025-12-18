„Coldplay“ koncerte boso glėbyje užtikta moteris pagaliau nutraukė tylą

Liepą K. Cabot buvo užfiksuota Bostone vykusiame garsios grupės koncerte su tuometiniu „Astronomer“ generaliniu direktoriumi Andy Byronu, kuris, kaip pranešama, taip pat yra vedęs.
53-ejų K. Cabot kelis mėnesius incidento nekomentavo, tačiau dabar nusprendė apie tai viešai prabilti. Anot moters, dėl šios „klaidos“ kaltas alkoholis.
„Priėmiau blogą sprendimą – išgėriau keletą kokteilių, šokau ir elgiausi netinkamai su savo viršininku“, – „New York Times“ sakė ji.
K. Cabot pridūrė, kad po incidento atsisakė savo karjeros.
„Tai kaina, kurią pasirinkau mokėti“, – teigė ji.
Ji prisipažino, kad buvo įsimylėjusi A. Byroną ir nekantravo jį pristatyti savo draugams. Visgi moteris pažymėjo, kad iki tos nakties pora net nebuvo bučiavęsi.
K. Cabot sulaukė patyčių internete, nepažįstami žmonės ja vadino „svetimautoja“, be to, anot jos, ji sulaukė daugiau nei 60 grasinimų nužudyti.
„Noriu, kad mano vaikai žinotų, jog galima klysti. Bet nereikia dėl to grasinti, kad būsi nužudytas“, – akcentavo ji.
„Tai taip banalu“
Skandalingas vaizdo įrašas, kuriame K. Cabot ir A. Byronas meiliai susiglaudę, išplito internete po to, kai jų veiksmus pakomentavo „Coldplay“ lyderis Chrisas Martinas.
„Pažiūrėkite į šiuos du“, – tada tarė Ch. Martinas ir pridūrė, kad „arba jie turi romaną, arba yra labai drovūs.“
K. Cabot prisiminė, kaip ji iš karto susigėdo ir kartu „siaubingai išsigando“.
„Aš esu personalo vadovė, o jis – generalinis direktorius. Tai taip banalu“, – tuomet kilusias mintis prisiminė ji.
K. Cabot „New York Times“ pasakojo, kaip ji ir A. Byronas, ištikti šoko, sėdėjo prie baro ir pradėjo kurti tolimesnių veiksmų planą.
Jie nusprendė, kad reikia informuoti „Astronomer“ valdybą apie tai, kas nutiko. Tačiau kol išsiuntė el. laišką, vaizdo įrašas jau buvo išplitęs internete.
Netrukus po to A. Byronas atsistatydino. Tai padarė ir K. Cabot.
K. Cabot teigė, kad bandė ieškoti kito darbo, bet moteriai esą buvo pasakyta, kad dabar susirasti darbą jai „neįmanoma“.
Ji ir A. Byronas palaikė ryšį visą vasarą, bet rugsėjį nutraukė kontaktus, sutarę, kad dėl jų bendravimo „visiems per sunku judėti toliau ir gyti“.
Pranešama kad A. Byronas ir jo žmona Megan vis dar susituokę.
