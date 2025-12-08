Dainininkė Katy Perry ir buvęs Kanados premjeras paviešino žinutę apie savo romantiškus santykius

41 metų „Kalifornijos mergiotė“ įdėjo nuotrauką, kurioje pora skruostais susiglaudusi stovi spalvingame rudens fone, į savo „Instagram“ paskyros, turinčios 202 mln. sekėjų, nuotraukų rinkinį.
Jos paprastas užrašas prie šeštadienį vakare paskelbtų nuotraukų, tarp kurių yra ir vaizdo įrašai, kur jiedu ragauja sušius, skamba taip: „Tokijo laikas turo metu ir dar daugiau“ ir yra papuoštas emodžiais – gėlėmis bei raudona širdele.
Nei K. Perry – dainininkė, išleidusi tokius didelius hitus kaip „Hot n Cold“, „Roar“ ir „I Kissed a Girl“ – nei J. Trudeau kol kas viešai nekomentavo savo santykių.
Tačiau 53 metų J. Trudeau buvo pastebėtas K. Perry koncerte liepos mėnesį, o žvaigždžių naujienų svetainė TMZ dar labiau pakurstė gandus, paskelbusi vaizdo įrašą, kuriame jiedu, laikydamiesi už rankų vaikšto po Paryžių – ten jie spalio mėnesį šventė dainininkės gimtadienį.
J. Trudeau 2015–2025 m. buvo ministras pirmininkas kaip Liberalų partijos lyderis.
Ketvirtadienį J. Trudeau pasidalijo nuotrauka, kurioje jie abu pozuoja su buvusiu Japonijos premjeru Fumio Kishida ir jo žmona Yuko.
„Malonu jus matyti, @kishida230. Katy ir aš labai džiaugėmės galėdami pasėdėti su jumis ir Yuko“, – rašė J. Trudeau.
