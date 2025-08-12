Dainininkė Taylor Swift paskelbė išleidžianti 12-ąjį studijinį albumą

Patvirtintos konkrečios albumo išleidimo datos nėra, tačiau jį galima iš anksto užsisakyti ir jis bus išsiųstas iki spalio 13 dienos, teigiama dainininkės interneto svetainėje, kurioje buvo atgalinio skaičiavimo laikmatis, pasibaigęs antradienį.
T. Swift kartu su savo vaikinu NFL žvaigžde T. Kelce ir jo broliu Jasonu, buvusiu NFL žaidėju, pasirodė jų tinklalaidės „New Heights“ vaizdo klipe, kuriame ji atidarė lagaminėlį su užrašu „TS“, o jame buvo albumas, bet jo viršelis buvo padarytas neryškus.
Vaizdo klipe ji sakė broliams: „Noriu jums kai ką parodyti, čia yra mano visiškai naujas albumas „The Life Of A Showgirl“. Broliai džiaugsmingai šūktelėjo, o Travisas sušuko „TS 12“.
Dvyliktasis jos albumas pasirodo po 2024 m. išleisto „The Tortured Poets Department“ ir po gruodį pasibaigusio milijardą dolerių atnešusio ir kitokius rekordus sumušusio T. Swift koncertinio turo „Eras Tour“.
Praėjusią vasarą ji įėjo į istoriją, kai turas tapo pelningiausiu visų laikų turu, o T. Swift tapo pirmąja solo atlikėja, per vieną turą aštuonis kartus koncertavusia Londono „Wembley“ stadione.
Keturi T. Swift singlai yra užėmę pirmą vietą Jungtinės Karalystės populiariausiųjų sąraše, taip pat – 13 albumų (originalių, perrašytų ir koncertinių), o tarp žinomiausių jos dainų yra „Love Story“, „Shake It Off“ ir „22“.
