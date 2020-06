Dėl COVID-19 pandemijos atšaukiamas 2020-ųjų „Coachella“ festivalis

Festivalis turėjo vykti du balandžio savaitgalius, šiemet jame būtų pasirodę grupė „Rage Against the Machine“, Travis Scottas bei Frankas Oceanas. JAV išplitus koronavirusui, renginys buvo atidėtas iki spalio mėnesio.

Tačiau trečiadienį Riversaido apygardos visuomenės sveikatos pareigūnas Cameronas Kaiseris nusprendė visiškai atšaukti 2020-ųjų „Coachella“ slėnio muzikos ir menų festivalį bei kantri muzikos festivalį „Stagecoach“.

„Esu susirūpinęs dėl ženklų, rodančių kad COVID-19 situacija rudenį gali dar pablogėti, – teigė C. Kaiseris. – Be to, tokie renginiai kaip „Coachella“ ar „Stagecoach“ atitinka guberntoriaus Gavino Newsomo numatomą ketvirtąją stadiją, į kurią, kaip jis anksčiau teigė, įžengti galėsime tik tada, kai turėsime vakciną.“

C. Kaiseris sakė suprantantis, kad šis sprendimas paveiks daugybę žmonių, tačiau jis pabrėžė, kad prioritetą teikia visuomenės sveikatos apsaugai.