Depardieu nurodyta stoti prieš teismą dėl kaltinimų išžaginimu

Sprendimas priimtas po to, kai teismas Paryžiuje paskyrė aktoriui pusantrų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę už kitą bylą, kurioje jis buvo nuteistas už seksualinį priekabiavimą prie dviejų moterų filmavimo aikštelėje 2021-aisiais.
G. Depardieu neigia savo kaltę ir tvirtino, jog jo santykis su C. Arnould vyko abipusiu sutikimu.
76 metų prancūzų kino legenda gyvena po padidinamuoju tyrėjų stiklu nuo 2020-ųjų gruodžio.
„Po septynerių metų, septynerių metų siaubo ir pragaro (...). Aš manau man sunku suvokti, koks tai didelis reikalas. Man palengvėjo“, – teigė C. Arnould, pateikusi skundą 2018-aisiais.
G. Depardieu advokatas, su kuriuo susisiekė AFP, komentaro kol kas nepateikė.
Tiriantysis teisėjas įsakė G. Depardieu pasirodyti Paryžiaus baudžiamajame teisme dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu ir dviem prievartos atvejais 2018-ųjų rugpjūtį, teigė ieškovės teisininkė Carine Durrieu Diebolt (Karin Diuro Debol).
„Aš niekada, niekada neišnaudojau moters“, – laiške prancūzų laikraščiui „Le Figaro“ rašė G. Depardieu, turėdamas omenyje C. Arnould skundą.
Aktorius, pasirodęs daugiau nei 200 filmų ir serialų, yra bene žinomiausias viešas veikėjas Prancūzijoje, figūruojantis lytinės prievartos atvejų viešinimo judėjime „#MeToo“.
Išnaudojimu jį apkaltino jau daugiau nei dešimt moterų.
Naujausi komentarai