2025-09-18 15:54
Oksana Pikul – ne tik verslininkė, bet ir aktyvi nuomonės formuotoja, kuri dažnai tampa įvairių reklaminių kampanijų veidu. Vis dėlto, kaip pati vizažistė pripažįsta, viena reklama jai įsiminė labiausiai – neįprastas įvaizdis sulaukė ir pareigūnų dėmesio.

Drastiškai pasikeitusi Oksana Pikul pakliuvo į policijos akiratį

O. Pikul socialiniuose tinkluose pasidalijo neįprasta nuotrauka – joje ji įkūnija... karvę. Netikėtas įvaizdis sukėlė nuostabą ne tik pačiai verslininkei, bet ir aplinkiniams.

„Pamenat tokį mano įvaizdį? Viena įsimintiniausių mano fotosesijų reklamai. P.S. su šiuo grimu ir įvaizdžiu buvau sustabdyta policijos pareigūnų“, – rašė verslininkė.

Įraše Oksana kreipėsi į savo bendruomenę, kviesdama pasidalinti nuomone.

„Spėkit, ar pavyko identifikuoti mano tapatybę?“ – klausė nuomonės formuotoja.

Komentarų skiltyje pasipylė komplimentų lavina: sekėjai vienbalsiai tikino, kad gražiai moteriai tinka bet koks įvaizdis, ir Oksana – ne išimtis.

