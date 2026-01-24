Ar verta įtarimus pranešti policijai?

Gal bute mirė žmogus?
Daugiabučių kvartalo gyventojas pasidalijo nuotrauka ir aprašu, iš kurio aiškėja, kad priešais įrašo autoriaus namą stovinčio namo viršutiniame aukšte jau kelias paras dega šviesa.
Žmogus suabejojo: gal tai ženklas, kad šio buto gyventojas staiga sunegalavo ar net mirė.
Tik ar verta apie tokius pamąstymus pranešti policijai?
Ir kaip nurodyti butą, kuriame dieną ir naktį dega šviesa, jeigu neaišku, net kurioje laiptinėje jis yra, mat namą žmogus mato ne iš fasadinės pusės?
Kaip įprasta, tokį įrašą socialiniuose tinkluose suskubusių komentuoti klaipėdiečių nuomonės išsiskyrė – vieni ragino kuo greičiau apie tai pranešti pagalbos telefonu, o kiti – nesižvalgyti į svetimus langus.
Vis dėlto pranešimų apie kokią nors nelaimę minėtame name policija nesulaukė.
Reaguoja nedelsdami
Miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius tikino – nutylėti nevertėtų. Pagalbą iškvietęs asmuo gali išgelbėti gyvybę ar apsaugoti nuo nelaimės.
„Klaipėdiečiai neretai praneša apie panašius atvejus, ir mes raginame taip elgtis. Juk būtent tokie požymiai, kai ištisą parą bute dega šviesa arba žmonės per šalčius mato atvirą langą, gali signalizuoti apie nelaimę. Gali būti, kad šeimininkai išvažiuodami ilgesniam laikui paliko įjungtą šviesą, bet tai nereiškia, kad aplinkiniai turėtų apie savo abejones nutylėti. Kartais žmonės praneša nebesutinkantys pagyvenusio kaimyno. Neretai su policija savo nerimu pasidalija artimieji, negalintys susisiekti su kokiu nors žmogumi“, – pasakojo komisariato vadovas.
Pareigūnai kiekvienu atveju atskirai sprendžia, kaip elgtis, vieno veikimo šablono nėra.
Policijos pareigūnai turi galimybę nustatyti buto savininką, ieškoti jo kontaktų.
Būna ir atvejų, kai policininkai pasitelkia į pagalbą Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos žmones. Gelbėtojai pasikelia iki nurodyto buto ir pasižiūri pro langą ar balkoną.
Jei nepavyksta į vidų patekti pro langą, kartais tenka laužti duris.
Padėjo sugauti įtariamąjį
G. Pocevičius teigė, kad Klaipėdoje kiekvieną mėnesį sulaukiama kelių panašių pranešimų.
Paskambinęs pagalbos telefonu asmuo turėtų pasitikti pareigūnus ir padėti susigaudyti, kur ieškoti buto, apie kurį kalbėta.
Pilietiškai pasielgusiems žmonėms policijos atstovai reiškia padėkas.
Vienas pastarųjų atvejų buvo, kai žmogus pamatė daugiabučio namo kieme spardantį automobilius asmenį.
Žmogus ne tik pranešė apie vykdomą nusikaltimą, bet ir stengėsi įtariamojo nepaleisti iš akių, kol atvyko pareigūnai.
Jei ne šis pilietiškas klaipėdietis, ryte vienuolikos automobilių savininkai būtų radę juos apgadintus, bet nustatyti kaltininką būtų buvę labai sunku.
