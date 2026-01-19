 „Valstietė“ Remigijaus Žemaitaičio apsistumdymą ragina palikti policijai: ne mums teisti

2026-01-19 23:09
Paulius Perminas (BNS)

 Vilkaviškyje jaunuolį apstumdžiusio valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio veiksmus koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikė Aušrinė Norkienė ragina palikti vertinti teisėsaugai.

Remigijus Motuzas, Aušrinė Norkienė ir Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Motuzas, Aušrinė Norkienė ir Remigijus Žemaitaitis / P. Peleckio/BNS

„Lietuvoje yra tam tikros institucijos, kurios ir dirba savo darbą. Jeigu čia yra pažeidimas, manau, policija įvertins. Ne mums teisti kitus žmones, jų poelgius“, – pirmadienį laidoje „LRT forumas“ kalbėjo Seimo vicepirmininkė.

Incidentas įvyko Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur surengtas R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene.

Parlamentaras apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Politikas BNS teigė taip pasielgęs, nes minėtas jaunuolis trukdė susitikimui, stumdė senjorus.

Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.

„Aš manau, kad Remigijus, jis truputį yra kitoks politikas, (...) kaip pas mus žmonės sako, toksai „velnio advokatas“ – tokiais žmonėmis vadina tuos, kurie ginčijasi bet kokiose situacijose. Jie ginčijasi, bet tai ne iš blogos valios“, – kalbėjo A. Norkienė.

 

Dūmas
Kokį čia burbulą pučia? Ar kas nukentėjo? Nustūmė kažkokį nevykėlį ir tiek. Tokiose ankštose patalpose nėra ko daryti susitikimų. Dar koks narkomanas peilį į šoną sukiš.
