Dvi karūnas laimėjusi Karolina praskleidė grožio konkursų užkulisių paslaptis

K. Kriukelytė-Slavinskienė Baltijos šalių grožio konkurse tapo „Žmonių karaliene“ bei „Baltijos karaliene“. Misis kategorijoje besivaržiusi aktorė, socialinių tinklų žvaigždė bei dviejų vaikų mama buvo įvertinta ne tik komisijos, bet ir publikos. Į Taline vykusį grožio konkursą ji vyko paskatinta meilės scenai – moteris lanko teatro improvizacijos užsiėmimus.
„Teatras manęs kaip aktorės netraukia, kaip ir koks nuostabus dalykas tai būtų. Pavasarį pamačiau anketą į „Mrs Baltics“ ir pamaniau, kad tai – šansas. Pildžiau anketą su moteriška logika – ai, vis tiek neatrinks. O po to gavau laišką su sveikinimais“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ pasakojo Karolina.
Pasirinkimą dalyvauti lėmė ir vyro pritarimas – juk šiam teko imti atostogas ir dešimt dienų praleisti su šeimos vaikais.
„Skambinau vyrui ir klausiau, ar sutinki dešimt dienų prižiūrėti vaikus, kol eisiu į repeticijas? Ir kad visi važiuotume į Taliną. Tai būtų ir jo šiokia tokia auka – tokios atostogos. Sakė gerai, tai ir dalyvavau“, – šypsojosi ji.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Socialiniuose tinkluose kuriamame turinyje Karolina nepabrėžia savo išvaizdos, o akcentuoja gerą humoro jausmą. Visgi ji pripažįsta, jog grožis gyvenime reiškia labai daug ir gali padėti sudėtingais momentais.
„Jei man gyvenime sunku ar nesiseka, stengiuosi atsisukti į grožį – važiuoju fotografuoti saulėlydžio, pamatyti gražios gamtos, pasidarau makiažą, paskambinu fotografui ir pasiūlau fotosesiją. Tai labai moteriška, bet man suteikia laimės. Pagalvojau, jei dalyvausiu konkurse, tai automatiškai ir pati pasigražinsiu, ir sukursiu gražaus turinio“, – pasakojo K. Kriukelytė-Slavinskienė.
Grožio rutinos ir ritualai jai nesvetimi – moteris juokavo, kad vyrui namie tenka laukti, kol atsilaisvina vonia.
„Daug darau – kremai, masažai ir panašiai. Bet man patinka. Mano turinys yra ne apie grožį, bet man tai patinka. Artėjant konkursui to buvo dar daugiau – mečiau svorį, mokiausi vaikščioti su aukštakulniais, reikėjo įsigyti vienuolika aprangų komplektų“, – vardijo lietuvė laidoje.
Vieną iš karūnų ir titulų – „Baltijos karalienė“ – Karolina gavo už savo kuriamą turinį socialiniuose tinkluose. Linksmuose įrašuose ji pasijuokia iš lietuvių, latvių ir estų kalbų skirtumų.
Antrąją – „Žmonių karalienės“ – karūną jai atnešė laimėtas balsavimas internete. Prieš kelias savaites kalbėdama su LNK.LT Karolina teigė, jog būtent šis apdovanojimas būtų svajonės išsipildymas.
Paklausta, kiek tiesos istorijose apie grožio konkursų užkulisiuose slepiamus batelius bei plėšomas priešininkių sukneles, ji šypsojosi – bent šiame konkurse nieko panašaus nebuvo.
„Buvo penkiolika dalyvių. Manau, dabar yra modernūs laikai. Ir aš, ir kitos turėjome tokią poziciją, kad kuo labiau viena kitą palaikysime, tuo daugiau laimėsime. Taip ir buvo. Visos buvo labai draugiškos, komplimentai liejosi kasdien. Tai visos dėl šito išlošėme“, – šypsojosi Karolina.
Naujausi komentarai