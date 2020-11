„Dydžio evoliucijos“ nugalėtoja P. Galkontaitė: šis šou mane labai pakeitė

„Instagram“ paskyroje esu įsikėlusi ne vieną nuotrauką, kurioje matosi tie mano riebaliukai. Ir kitoms moterims čia yra tokia atgaiva akims po tų visų lieknų panelių ir jos mato, kad normalu turėti riebaliuką. Projektas „Dydžio evoliucija“, mane labai labai pakeitė, nes anksčiau slėpdavausi, o dabar nebebijau apsirengti net maudymosi kostiumėliu, tai įkvepia pasitikėjimo savimi“, – šį ketvirtadienio vakarą, 19.30 val., LNK laidoje KK2 pasakos Paulina.

Mergaitės augdamos turi svajonių. Tapti princese, tapti manekene, tapti aktore, būti gražiausia iš visų ir sėkmingiausia. Tokių svajonių turėjo ir būsimas plius dydžio modelis Paulina. Ji augo Palentinio kaime, penkių vaikų šeimoje, su sesėmis turėjo dalintis drabužiais. Todėl labai norėjo tapti manekene, turėti daug nuosavų drabužių ir dar juos demonstruoti.

Sulaukusi trylikos metų, nuravėjusi lysves, Paulina sudalyvavo Šilalės miestelio modelių atrankoje, kur sužavėjo komisijos narius. Tada prasidėjo manekenių atrankos Vilniuje. Bet Paulinai nesisekė, niekas jos neatrinko, dėl to mergina įsikalė į galvą, kad yra per stora. Sulaukus šešiolikos, Paulinos svajonė išsipildė. Ją pakvietė dirbti modeliu Kinijoje. Tačiau čia ji pamatė, kad yra stambesnė už kitas manekenes. „Jos tiesiog buvo visiškai visiškai lieknos, be jokių iškilumų moteriškų, be nieko. Aš visada turėjau tuos privalumus, tai į kokias kelnes ir sunku būdavo įlįsti“, – šypsosi Paulina.

Kinijoje Paulina ėmėsi žiaurios dietos, valgė tik agurkus. „Net nežinau, ar tai galima pavadint dieta, tai buvo badavimas. Pirmos kelionės metu man atnešė agurkų porą maišų, ir sako, valgyk, tau čia labai gerai bus, svorio numesti. Per savaitę man nukrito keli kilogramai“, – prisimena mergina.

Nors ir numetė šešis kilogramus, Paulinos standartai vis tiek neatitiko mados standartų. Tuomet visą šitą podiumo kankynę mergina metė. Kai nustojo kankinti save dietomis, tada Paulinai ir pradėjo sektis. Mergina dalyvavo LNK realybės šou „Sala“, o LNK „Dydžio evoliucijoje“ netgi tapo nugalėtoja.

