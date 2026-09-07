Egidijaus Dragūno paskyros nulaužtos: atlikėjas įspėja nepasitikėti žinutėmis

E. Dragūnas nurodė, kad dėl įsilaužimo ir galimų autorinių teisių pažeidimų vyksta intensyvus tyrimas. Į situacijos sprendimą esą įtraukti atsakingi specialistai ir institucijos, siekiama nustatyti visas įsilaužimo aplinkybes bei atsakingus asmenis.
Kol vyksta tyrimas, atlikėjas ragina nepasitikėti jokia informacija, žinutėmis ar paskyromis, kurios gali būti naudojamos jo ar SEL vardu.
„Tai rimtas incidentas ir jis šiuo metu sprendžiamas aukščiausiu prioritetu“, – teigiama E. Dragūno pranešime.
Apie tolimesnę situacijos eigą atlikėjas pažadėjo informuoti viešai.
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