„Electronic I“ grįžta: po dvejų metų pertraukos išleido naują dainą

Elektroninės muzikos projektas „Electronic I“ grįžta po dvejų metų pertraukos. Didelės sėkmės sulaukusių hitų „One Dream“ ir kartu su „SEL“ įrašyto „Lyja“ autoriai gerbėjams dovanoja naują dainą „Carrying The Light“. Naujo kūrinio gerbėjai laukė ilgiau nei dvejus metus.

Dvejus metus laukta nauja daina

Po dvejų metų pertraukos naują dainą pristatančio projekto „Electronic I“ lyderis Paulius Sinkevičius neslepia, kad ją sukūrė išgyvendamas daugybę prieštaringų jausmų.

„Abejingumas, bendrumo jausmas, ėjimas į priekį, kad ir kaip sunku bebūtų – šią dainą parašiau apimtas tokių jausmų ir veikiamas juos nulemenčių aplinkybių, – sako P. Sinkevičius – Daina „Carrying The Light“ apie šviesą žmogaus viduje ir apie tos šviesos nešimą bet kokiomis sąlygomis“.

Nufilmavo įspūdingą muzikinį vaizdo klipą

Po ilgokos pertraukos su nauja daina grįžtantis projektas „Electronic I“ naujausiam kūriniui nufilmavo įspūdingą vaizdo klipą. „Carrying The Light“ vaizdo įrašą režisavo ir filmavo gerai žinomas muzikos prodiuseris Vitas Vaičiulis. Daugelio žinomų dainų, tarp jų ir „Daddy Was A Milkman“ hitų muzikos autorius, vis dažniau į rankas ima vaizdo kamerą. Paulius ir Vitas yra neabejingi fastastikos žanrui, todėl nieko keisto, kad dainos „Carrying The Light“ klipo įdėjai įtakos įturėjo garsus Ridley Scott kino filmas „Blade Runner“. Įspūdingais vaizdais ir spalvomis išsiskiriantis vaizdo klipas buvo nufilmuotas Vilniuje ir sostinės apylinkėse.

Viena sėkmingiausiai debiutavusių grupių

2012 m. karjerą pradėjęs duetas „Electronic I“ iškart atkreipė į save dėmesį ir tapo bene didžiausiu metų atradimu. Jau pirmasis dueto singlas „One Dream“ sulaukė didžiulės sėkmės. Šią dainą, kurią ypač dažnai grojo didžiosios radijo stotys, daugelis vadino geriausiu tų metų vasaros hitu.

Antrasis dueto singlas „Underwater“ taip pat neliko nepastebėtas ir ilgą laiką laikėsi dažniausiai transliuotų dainų sąrašuose. Pastaroji daina sulaukė ir tarptautinio dėmesio – „Underwater“ vaizdo klipe panaudota filmuota medžiaga su žinomu nardytoju Umberto Pelizzari. Kuriant vaizdo klipą buvo susisiekta su pačia nardymo žvaigžde ir kompanija „Imax“, kurie entuziastingai sutiko bendradarbiauti. U.Pelizzari netgi yra pasakęs, kad daina „Underwater“ tapo tikru nardymo sporto himnu.