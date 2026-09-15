„Emmy“ apdovanojimai: kas triumfavo?

„HBO Max“ serialas šeštąją savo 2026 metų statulėlę pelnė įveikęs serialus „Diplomatė“ (The Diplomat), „Paauksuotas amžius“ (The Gilded Age), „Septynių karalysčių riteris“ (A Knight of the Seven Kingdoms), „Rojus“ (Paradise), „Pluribus“, „Lėti arkliai“ (Slow Horses) ir „Jūsų draugai ir kaimynai“ (Your Friends & Neighbors).
Keistas siaubo serialas „Widow's Bay“ laimėjo geriausios komedijos „Emmy“ – tai didžiausias naujojo „Apple TV“ serialo, pelniusio rekordinius 14 apdovanojimų, pasiekimas.
Serialas – jame Matthew Rhysas (Metju Risas) vaidina izoliuotos Naujosios Anglijos salos, kurioje vaidenasi, merą – tapo viena labiausiai aptarinėjamų šių metų naujienų.
Serialas šioje kategorijoje įveikė nuolatinius favoritus „Gudrybės“ (Hacks) ir „Abbott Elementary“, taip pat serialus „Lokys“ (The Bear), „Margo's Got Money Troubles“, „Niekas to nenori“ (Nobody Wants This), „Žmogžudystė tame pačiame pastate“ (Only Murders in the Building) ir „Terapija“ (Shrinking).
„Widow's Bay“ pasiekė komedijos per vieną sezoną pelnytų „Emmy“ apdovanojimų rekordą. Ankstesnis rekordas buvo pasiektas pernai ir priklauso Holivudo satyrai „Studija“ (The Studio).
„Emmy“ laikomi „Oskarų“ atitikmeniu televizijoje.
Geriausi aktoriai
„Widow's Bay“ žvaigždės M. Rhysas, Kate O'Flynn (Keit O'Flin) ir Stephenas Rootas (Stivenas Rutas) pelnė apdovanojimus už vaidybą šiame populiariame seriale.
M. Rhysas, 2018 metais laimėjęs geriausio dramos aktoriaus apdovanojimą už vaidmenį seriale „Amerikiečiai“ (The Americans), dabar pelnė savo pirmąjį komedijos „Emmy“ ir taip pat triumfavo kaip geriausias pagrindinis miniserialo aktorius už vaidmenį seriale „Žvėris manyje“ (The Beast in Me). Geriausio komiško serialo apdovanojimą jis gavo kaip prodiuseris.
Sėkmingas vakaras serialui „Widow's Bay“ reiškė nusivylimą „Gudrybėms“ – jau apdovanotai istorijai apie komikę, bandančią atgaivinti savo karjerą, ir jai padedančią disfunkcinę tūkstantmečio kartos asistentę.
Tačiau „Gudrybių“ žvaigždė Jean Smart (Džin Smart) vėl tapo geriausia komedijos aktore – tai jau penktasis jos apdovanojimas už serialą per tiek pat sezonų.
„Kokia tai buvo kelionė!“ – sakė J. Smart.
Šis apdovanojimas yra aštuntasis jos „Emmy“ už vaidybą. Tokiu būdu ji susilygino su rekordininkėmis Julia Louis-Dreyfus (Džulija Luis-Dreifus) ir Cloris Leachman (Kloris Ličman).
Po kelių minučių prie šio „klubo“ prisijungė Allison Janney (Elison Džani), laimėjusi geriausios antrojo plano dramos aktorės apdovanojimą už vaidmenį „Diplomatėje“.
78-ąją „Emmy“ apdovanojimų ceremoniją vedė serialo „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (Law and Order: SVU) žvaigždė Mariska Hargitay (Mariska Hargitei), laimėjusi du „Emmy“ už savo dokumentiką „My Mom Jayne“. Vakarą ji pradėjo dainomis ir šokiais, atlikdama Joan Jett (Džoan Džet) klasikinio kūrinio „I Love Rock 'n' Roll“ parodiją „I Love TV Screens“.
Iš anksto nufilmuotiems segmentams ji pasitelkė savo garsius draugus, tarp jų Niujorko „Knicks“ krepšinio čempioną Jaleną Brunsoną (Džaleną Bransoną) ir Taylor Swift (Teilor Svift).
Popmuzikos titanės segmentas prajuokino dėl nuskambėjusių industrijos vidaus pokštų.
Vėl geriausia drama
„Pitsbergo priimamasis“ antrus metus iš eilės laimėjo „Emmy“ geriausios dramos kategorijoje.
Komiškas serialas pasakoja apie stresą patiriančius darbuotojus Pitsbergo ligoninės priimamajame ir imasi visokiausių temų – nuo teisių į abortą iki griežtų priemonių prieš imigraciją ir šaudynių.
Šis hitas su 25 nominacijomis pirmavo tarp visų serialų ir iki vakaro pabaigos iškovojo šešias statulėles.
Žvaigždė Noah Wyle'as (Noa Vailas), už pagrindinį vaidmenį seriale jau surinkęs daug apdovanojimų, pirmadienį laimėjo antrą iš eilės apdovanojimą už vaidybą ir namo parsivežė dar vieną statulėlę kaip vienas geriausio serialo prodiuserių.
„Užaugau Los Andžele. Esu Holivudo vaikas. Buvau užaugintas su televizija, o kino teatrai buvo mano maldos namai. Tai yra viskas, ką kada nors norėjau daryti, ir tai yra vienintelis klubas, į kurį kada nors norėjau įstoti. Ačiū, kad mane priėmėte“, – sakė N. Wyle'as publikai.
„Pluribus“ žvaigždė Rhea Seehorn (Rėja Sihorn) gavo geriausios dramos aktorės statulėlę.
„HBO Max“ sukurtas „DTF St Louis“ – istorija apie nenusisekusį pusamžių žmonių meilės trikampį – laimėjo pagrindinį vakaro prizą miniserialų kategorijoje, savo apdovanojimų skaičių padidindamas iki septynių.
Sally Field (Sali Fild) pelnė apdovanojimą kaip geriausia miniserialo ar televizijos filmo aktorė už vaidmenį filme „Itin protingos būtybės“ (Remarkably Bright Creatures).
Ji pasakė ugningą kalbą, kurioje netiesiogiai sukritikavo pastangas sujungti studijas „Paramount“ ir „Warner Bros“.
„Mūsų įvairovė, mūsų unikalus pasakojimas yra svarbus. Negalime leisti, kad tie balsai būtų nutildyti, kompromituojami ar sujungti“, – pareiškė S. Field.
Duoklė Dolly Parton
„Emmy“ apdovanojimų šventėje buvo pagerbta velionė kantri muzikos ikona Dolly Parton (Doli Parton), kuri taip pat yra „Emmy“ laureatė.
„Ji buvo nuoširdi ir nuolanki, palaikanti ir beprotiškai juokinga“, – sakė S. Field, kartu su ja vaidinusi filme „Plieninės magnolijos“ (Steel Magnolias). Tuomet ji pristatė kantri dainininkę Rebą McEntire (Ribą Makentair) atlikti D. Parton dainos „Appalachian Memories“.
Noah Kahanas (Noa Kahanas) sudainavo „Bridge Over Troubled Water“.
Į segmentą „In Memoriam“ buvo įtrauktas ir nuoširdus Catherine O'Haros (Ketron O'Haros) paminėjimas. Dėl to scenoje pasirodė Macaulay Culkinas (Makaulis Kalkinas), su kuriuo ji kartu vaidino „Vienas namuose“ (Home Alone) filmuose, ir jos kolegos iš serialo „Šitsvilis“ (Schitt's Creek) Annie Murphy (Eni Merfi) ir Danas Levy (Danas Levis).
Jamie Lee Curtis (Džeimi Li Kertis) emocingai pagerbė Robą Reinerį, pavadindama velionį kino kūrėją ir aktorių, po mirties pelniusį „Emmy“ už epizodinį vaidmenį „Lokyje“, „dosniu, maloniu ir beprotiškai juokingu“.
Iškilmingas vakaras buvo kupinas televizijos nostalgijos, o statulėles teikė „Bafi, vampyrų žudikės“ (Buffy the Vampire Slayer) žvaigždės Sarah Michelle Gellar (Sara Mišel Gelar) ir Davidas Boreanazas (Deividas Borianasas), taip pat „Čarlio angelų“ (Charlie's Angels) žvaigždės Kate Jackson (Keit Džekson), Cheryl Ladd (Šeril Lad) ir Jaclyn Smith (Džeklin Smit).
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