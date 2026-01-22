Erika ir Auksė pristato naują kūrinį – istorija apie ryšį, kuris priklauso tamsai

„Ši daina yra apie tuos santykius, kurie dieną tiesiog neegzistuoja. Kai naktį tu esi reikalinga, mylima, išklausyta, bet ryte – tyla. Tas kontrastas skaudus ir kartu keistai patrauklus“, – pasakojo Erika.
Ši daina yra apie tuos santykius, kurie dieną tiesiog neegzistuoja.
Auksė atvirauja, kad dainos tema gimė iš asmeninių patirčių: „Ir mes abi buvom tame – naktiniai pokalbiai, žinutės iki 3 ryto, spontaniški pasivažinėjimai, o dieną viskas dingsta. Lyg tas žmogus išgaruotų. Ir tu savęs klausi – Kodėl Tik Nakčia?“
„Kodėl tik nakčia?“ jungia modernų pop skambesį, švelnų vokalų dialogą ir atvirą moterų perspektyvą. Daina balansuoja tarp trapios vilties ir skaudaus neapibrėžtumo – tarp to, kas vyksta tamsoje, ir to, kas neišdrįsta persikelti į dieną.
„Norime, kad žmonės atpažintų save – tą naktinį ryšį, kuris atrodo toks tikras, kad sunku paleisti. Bet klausi savęs: ar jis gyvas tik tamsoje, ar turi šansą ir ryte?“ – sakė Erika.
„Kodėl tik nakčia“ – ne tik muzikinė istorija, bet atviras šiuolaikinės meilės portretas.
Naujausi komentarai