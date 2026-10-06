Iš „Eurovizijos“ traukiasi viena šalis

Milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo nacionalistinė vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamų licencijos mokesčių ir pereiti prie tiesioginio vyriausybės finansavimo, kad priverstų Čekijos televiziją ir Čekijos radiją taupyti lėšas.
Kritikai, įskaitant spaudos laisvės organizaciją „Reporteriai be sienų“ (RSF), teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Dėl šio plano Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį surengė įspėjamąjį streiką.
„Kitais metais Čekijos vėliavos scenoje neišvysime“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Čekijos televizija ir pridūrė besitikinti kada nors sugrįžti į šį šou.
„Žinome, kad „Eurovizija“ mums visiems reiškia labai daug. Todėl dėkojame visiems Čekijos atlikėjams ir labiausiai jums, gerbėjai, už kiekvieną balsą, kiekvieną komentarą, kiekvieną palaikymo šūksnį ir už tai, kad buvote kartu“, – pridūrė ji.
Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai (EBU), organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai transliuojamą muzikos renginį.
Airija ir Ispanija ketina boikotuoti 2027-ųjų „Euroviziją“ dėl Izraelio dalyvavimo.
Penkios Europos šalys – Nyderlandai, Islandija, Airija, Slovėnija ir Ispanija – praleido šių metų konkursą, keldamos klausimą, kodėl Izraeliui leista dalyvauti nepaisant jo karo prieš palestiniečius Gazos Ruože, nors Rusijos narystė buvo sustabdyta netrukus po jos invazijos į Ukrainą.
Taupymas
Šių metų finalas per Čekijos televiziją pritraukė 287 tūkst. žiūrovų – tai sudarė 13,37 proc. auditorijos dalies.
Nė vienas Čekijos atlikėjas nėra laimėjęs „Eurovizijos“.
Šiemet Čekijos dainininkas Danielis Žižka su daina „Crossroads“ užėmė 16-ąją vietą.
A. Babišo kritikai kaltina jį bandymu apriboti visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumą, panašiai kaip tai darė Slovakijos premjeras Robertas Fico (Robertas Ficas) ir buvęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.
Ministras pirmininkas teigia, kad valdančioji koalicija, kurią sudaro jo vadovaujama partija ANO, kraštutinių dešiniųjų ir dešiniojo sparno politinės jėgos, tik vykdo savo pažadą rinkėjams ir stengiasi priversti Čekijos televiziją bei Čekijos radiją mažinti išlaidas.
Abi žiniasklaidos priemonės jau paskelbė apie darbuotojų skaičiaus mažinimą ir programų korekcijas.
Čekijos parlamentas, kuriame A. Babišo koalicija turi daugumą, dėl finansavimo pertvarkos dar nebalsavo.
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