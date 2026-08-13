Fausta Marija Leščiauskaitė rėžė aštriai: bažnyčia man primena velnio irštvą

F. M. Leščiauskaitė savo mintis reiškė feisbuko paskyroje ir įrašu leido pasidalinti su „Kauno dienos“ skaitytojais.
Žinoma moteris priminė, kad prieš keletą metų garsiai ir savo noru atsiribojo nuo bažnyčios.
„Ne nuo tikėjimo, ne nuo dvasingumo, ramybės paieškų, bet nuo organizuotos religijos ir bažnyčios, kuri man primena velnio irštvą“, – pažymėjo F. M. Leščiauskaitė.
„Kaip ir daug vaikų, deja, buvau pakrikštyta. Taigi tapau dar vienu skaičiumi valstybės daugumos religijoje. Nenorėjau juo būti. Nenoriu būti priežastimi, kodėl bažnyčia gauna visas tas lengvatas, dėl kurių gali tarpti“, – teigė ji.
Moteris teigė savo dukros nusprendusi nekrikštyti.
„Ateityje, jei norės, tikrai nedrausiu ir neatkalbinėsiu tai atlikti pačiai, bet pasistengsiu, kad mano vaikas žinotų, kodėl to nepadariau.
Nes neįmanoma, kad tiek metų prievartaujant, tvirkinant ir naudojantis vaikais, bendruomenė nežinojo ar bent neįtarė.
Mano gimtajame mieste visi žinojo, kuris kunigas geria, kuris paslapčiomis turi žmoną. Žinojo ir apie aplinkinių kaimų kunigus“, – pasakojo F. M. Leščiauskaitė.
Moteris pabrėžė, kad pati bažnyčia, kaip institucija, anot jos, žino tiek daug.
„Ji juk žino, kad ne vienas jų kunigas gyvena su vyru. Ilgus metus. Sužinoję tiesiog ištremia iš prestižinės bažnyčios kažkur tarp laukų. Ir toliau viešai pasisako apie „nuodėmę”, tačiau patys ją slepia.
Taip ir čia, skriaudžiant vaikus, ko gero „susitvarko”, kad į akis aplinkiniams nekristų, ir tarpsta toliau.
Taip, yra atsidavusių, pasišventusių ir net anaiptol netarpstančių dvasininkų. Bet aš negaliu jiems pritarti, nes jie dalyvauja sistemoje ir taip ją palaiko. Netiesiogiai, bet labai ženkliai.
Bažnyčia turėtų ne melstis dėl aukų. Jie turėtų bausti ir įdavinėti visus, keliančius įtarimą. Mokėti aukoms solidžias išmokas, rūpintis jų gerove, psichologine sveikata. Valytis. Jei jiems tikrai rūpėtų. Bet pasimelsti lengviausia.
Tai pasimelskime visi, kad mūsų sąskaitos apsimokėtų ir vakarienės pasiruoštų“, – įrašą užbaigė F. M. Leščiauskaitė.
Primename, kad teismams buvo perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vienuolika nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)