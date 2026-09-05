Garsusis katinas išplatino netikėtą pranešimą – paneigė paskleistą melą

„Pranešimai apie mano mirtį gerokai perdėti...“ – teigiama jo paskyroje tinkle „X“.
Prieš tai portalas „Politics UK“ pranešė, kad katinas nugaišo, tačiau vėliau pats šią žinią atšaukė. Pranešimas esą rėmėsi patikimu šaltiniu, į kurį buvo įsilaužta.
Katino Larry paskyroje šiek tiek pakeista citata priklauso M. Twainui. 1897 m. keliuose laikraščiuose pasklido gandas, kad „Tomo Sojerio“ ir „Heklberio Fino“ autorius miršta arba jau mirė.
M. Twainas tada atsakė: „Žinia apie mano mirtį buvo perdėta.“ Ši klaida, matyt, atsirado dėl to, kad Londone sunkiai sirgo jo pusbrolis.
Katiną Larry 2011 m. vasarį tuometis ministras pirmininkas D. Kameronas paėmė iš gyvūnų prieglaudos ir atsivežė į Londono centrą siekdamas pažaboti žiurkių antplūdį.
Nuo tada katinas tapo turistų atrakcija. Larry Dauningo gatvėje 10 jau gyvena ilgiau nei bet kuris kitas ministras pirmininkas nuo XIX a. pabaigos.
Savo paskyroje platformoje „X“ Larry, kaip viešojo gyvenimo asmenybė, reguliariai sarkastiškais ir ironiškais pareiškimais komentuoja politinius įvykius. Turėdamas daugiau nei 900 tūkst. sekėjų, „@Number10Cat“ lenkia ne vieno Vyriausybės nario paskyrą.
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