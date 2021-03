Geriausia „Auksinių gaublių“ dramine juosta pripažinta „Klajoklių žemė“

Ch. Zhao taip pat atiteko geriausio režisieriaus „Auksinis gaublys“ – ji tapo vos antrąja moterimi apdovanojimų istorijoje, iškovojusia šią statulėlę.

Holivudo apdovanojimų sezoną pradedantys „Auksiniai gaubliai“ šiemet dėl koronaviruso pandemijos buvo iš esmės virtuali ceremonija.

Po mirties nominuotam Chadwickui Bosemanui (Čadvikui Bouzmanui), kuris prieš pusmetį mirė nuo vėžio būdamas 43 metų, atiteko geriausio aktoriaus statulėlė už vaidmenį juostoje apie bliuzą 3-iame dešimtmetyje „Ma Rainey's Black Bottom“.

Sekmadienio ceremonijoje emocingos akimirkos persipynė su techniniais nesklandumais, nejaukiais juokeliais ir kritika dėl įvairovės stokos.

Pusiau išgalvotoje „Klajoklių žemėje“ vaidina „Oskaro“ laureatė Frances McDormand (Frensis Makdormand) kartu su būriu ne aktorių, kurie iš tikrųjų gyvena atvirame kelyje ir dažniausiai dirba paprastus darbus, kad sudurtų galą su galu.

„Ypač noriu padėkoti klajokliams, kurie su mumis pasidalino savo istorijomis“, – sakė Pekine gimusi 38-erių Ch. Zhao.

Chloe Zhao. Scanpix nuotr.

„Visiems, kurie tam tikru gyvenimo momentu išgyveno šią sunkią ir gražią kelionę – tai jums. Mes neatsisveikiname. Mes sakome: iki pasimatymo kelyje“, – kalbėjo režisierė vėliau, kai filmas pelnė pagrindinį apdovanojimą.

Kino žvaigždžių paprastai sausakimšą vakarėlį, į Beverli Hilso viešbučio pokylių salę pritraukiantį didžiausias kino pramonės garsenybes, pakeitė „pandeminė versija“, kuri buvo transliuojama iš dviejų mažesnių vietų Beverli Hilso viešbutyje „Beverly Hilton“ ir Niujorko renginių erdvėje „Rainbow Room“, kuriose dirbo tik patys būtiniausi darbuotojai.

Labiausiai širdį gniaužiantis vakaro momentas buvo Ch. Bosemano laimėjimas.

„Jis padėkotų savo protėviams už jų pamokymus ir pasiaukojimą“, – sakė Ch. Bosemano našlė Taylor Simone Ledward (Teilor Saimon Ledvard), priėmusi apdovanojimą jo vardu.

„Jis pasakytų ką nors gražaus, kažką įkvepiančio, tai, kas sustiprintų tą balselį, kuris jums sako, kad galite, kuris liepia tęsti, kuris jus kviečia grįžti prie to, ką turite daryti šiuo istorijos momentu“, – pridūrė ji.

„Vienas atsegimas“

Skirtingai nuo „Oskarų“, „Auksiniai gaubliai“ daugumą filmų kategorijų dalina į dramą ir „miuziklą ar komediją“.

Geriausios komedijos kategorijoje nugalėjo Sachos Barono Coheno (Sašos Barono Kojeno) juosta „Boratas. Vėlesnis kino filmas“ (Borat. Subsequent Moviefilm). Be to, S. Baronui Cohenui, šiame filme suvaidinusiam išgalvotą kazachų žurnalistą, atiteko geriausio komedijos ar miuziklo aktoriaus statulėlė.

Sacha Baronas Cohenas. Scanpix nuotr.

„Palaukite, Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ginčija rezultatą. Jis tvirtino, kad balsavo daug mirusių žmonių, o taip kalbėti apie HFPA yra labai nemandagu“, – juokavo S. Baronas Cohenas, turėdamas omenyje „Auksinius gaublius“ skiriančią Holivudo užsienio spaudos asociaciją (HFPA).

S. Baronas Cohenas taip pat turėjo porą aštrių pastabų buvusio JAV prezidento D. Trumpo advokatui Rudy Giuliani (Rudžiui Džulianiui), filme įviliotam į netikrą interviu viešbučio kambaryje su patrauklia ir koketiška jauna moterimi, kurią vaidino Marija Bakalova, nominuota „Auksiniam gaubliui“ geriausios miuziklo arba komedijos aktorės kategorijoje.

„Na, kas gali sulaukti daugiau juoko iš vieno atsegimo? Tai tiesiog neįtikėtina“, – klausė S. Baronas Cohenas.

Geriausia miuziklo arba komedijos aktore pripažinta Rosamund Pike (Rozamund Paik) už vaidmenį platformoje „Netflix“ pasirodžiusiame komiškame trileryje „I Care A Lot“.

„Man teko išplaukti iš skęstančio automobilio. Manau, kad vis tiek geriau daryčiau tai, nei būčiau kambaryje su Rudy Giuliani“, – sakė R. Pike.

Kritika dėl įvairovės stokos

Komikės Tina Fey (Tina Fei) ir Amy Poehler (Eimi Pouler), vedusios apdovanojimus iš JAV rytinės ir vakarinės pakrančių, atidarė ceremoniją pasijuokdamos iš HFPA, kuriai daromas vis didesnis spaudimas dėl įvairovės stokos.

„Holivudo užsienio spaudos asociaciją sudaro apie 90 žurnalistų, kurių gretose nėra nė vieno juodaodžio ir kurie kasmet lanko apmokamas išvykas į kino filmus, ieškodami geresnio gyvenimo“, – sakė T. Fey.

Trys aukšto rango HFPA pareigūnai vakaro pradžioje žengė į „Auksinių gaublių“ sceną, pažadėdami „labiau įtraukią ateitį“, kelioms įtakingoms šou verslo grupėms, įskaitant Holivudo aktorių ir režisierių sąjungas, pažėrus asociacijai kritikos.

Tačiau įgėlimų vakaro metu buvo ir daugiau, įskaitant vieną iš nominacijų pristačiusio juodaodžio aktoriaus Sterlingo K. Browno (Sterlingo K. Brauno) šmaikščią pastabą.

Nepaisant šios kontroversijos, „Auksiniai gaubliai“ yra trokštami prizai, laikomi apdovanojimų sezoną vainikuojančių „Oskarų“ pranašu. Beje, šiemet „Oskarai“ buvo pavėlinti ir vyks balandžio 25-ąją.

Keliose kategorijose nominuota Aarono Sorkino (Arono Sorkino) juosta „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7) apie teisme kilusią dramą dėl 1968 metų protestų prieš karą laimėjo tik apdovanojimą už geriausią scenarijų, o daugiausia nominacijų susižėrusi nespalvota drama apie Holivudo Auksinio amžiaus laikus „Mankas“ (Mank), pasakojanti apie juostos „Pilietis Keinas“ (Citizen Kane) kūrimą, liko tuščiomis rankomis.

„Karūnos“ dominavimas tęsiasi

Per virtualią ceremoniją neišvengta techninių nesklandumų ir kelių nejaukių akimirkų.

Pirmojo vakaro nugalėtojo Danielio Kaluuyos (Danielio Kalujos) kalbą sutrikdė dingęs garsas, o laureatą paskelbusiai Laurai Dern (Lorai Dern) teko atsiprašyti. Netrukus garsas buvo atkurtas.

Geriausio antraplanio aktoriaus apdovanojimą pelnęs D. Kaluuya savo kalboje pagerbė velionį „Juodųjų panterų“ savigynos partijos lyderį Fredą Hamptoną, kurį jis vaidino filme „Judas and the Black Messiah“.

Geriausia draminio filmo aktore pripažinta Andra Day (Andra Dei), suvaidinusi legendinę džiazo dainininkę Billie Holiday (Bili Holidėj) filme „The United States vs. Billie Holiday“.

Jodie Foster (Džodi Foster) laimėjo „Auksinį gaublį“ kaip geriausia antro plano aktorė už vaidmenį teisinėje dramoje „The Mauritanian“, o amerikiečių ir korėjiečių šeimyninė drama „Minari“ tapo geriausiu filmu užsienio kalba.

Animacijos studijos „Pixar“ kūrinys „Siela“ (Soul) laimėjo apdovanojimus už geriausią animacinį filmą ir geriausią muziką.

Televizijos kategorijose toliau dominavo naujausias „Karūnos“ (The Crown) sezonas, susižėręs tris apdovanojimus už vaidybą ir geriausio draminio serialo statulėlę.

„Netflix“ „Valdovės gambitas“ (The Queen's Gambit) pripažintas geriausiu mini serialu, o jame pagrindinį vaidmenį atlikusiai Anyai Taylor-Joy (Anjai Teilor Džoi) atiteko geriausios mini serialo arba televizinio filmo aktorės „Auksinio gaublio“ statulėlė.

Tuo metu komedijos kategorijų prizus „Emmy“ susišlavęs „Schitt's Creek“ sekmadienį buvo apdovanotas „Auksiniu gaubliu“ kaip geriausias komedinis serialas.