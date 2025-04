Grupė „Pulp“ paskelbė išleisianti pirmą albumą per 24 metus

Grupė, praėjusio šimtmečio gale išgarsėjusi tokiais hitais, kaip „Common People“ ir „Disco 2000“, pranešė, kad 11 dainų albumą „More“ birželio 6 d. išleis leidybinė bendrovė „Rough Trade Records“.

Tai bus pirmasis grupės albumas po 2001 m. išleisto „We Love Life“, o skirtas jis bus 2023 m. kovą mirusiam grupės bosistui Steve‘ui Mackey‘jui, kuriam tuomet buvo 56-eri.

J. Cockeris bendrovės „Rough Trade“ internetinėje svetainėje paskelbė pranešimą, kuriame teigė, kad albumo įrašymo darbai buvo pradėti praėjusių metų lapkričio vidury šiaurės rytų Londone, o albumą įrašyti prireikė trijų savaičių.

„Tai trumpiausias laikas, per kurį buvo įrašytas kuris nors grupės „Pulp“ albumas. Akivaizdu, kad jis jau buvo pribrendęs“, – teigė jis, pridurdamas, kad „įrašymo metu DI naudojamas nebuvo“.

Pristatydama naująjį albumą, „Pulp“ ketvirtadienį išleido dainą „Spike Island“ – pirmąjį savo singlą per daugiau nei dešimtį metų.

Grupės teigimu, dainą įrašyti įkvėpė garsusis 1990 m. įvykęs to paties pavadinimo anglų roko grupės „The Stone Roses“ koncertas.

„Pulp“ susikūrė 1978 m., tačiau ne vienerius metus bergždžiai mėgino išgarsėti britpopo klestėjimo laikais praėjusio amžiaus pabaigoje.

Jos pirmas sėkmingas albumas „His 'n' Hers“ pasirodė 1994 m., jame buvo ir pirmasis į JK populiariausių dainų 40-uką patekęs grupės singlas „Do You Remember The First Time?“

Kitais metais buvo išleistas albumas „Different Class“, kuriame buvo ir vienos iš garsiausių to laikmečio dainų „Common People“ bei „Disco 2000“, kurios JK populiariausių dainų sąrašuose pasiekė atitinkamai antrą ir septintą vietą.

Šio šimtmečio pradžioje „Pulp“ iširo, o po to buvo bent du kartus vėl susibūrusi.

Naujajam albumui pristatyti birželį Glasgou, Dubline, Londone, Birmingeme, Mančesteryje ir grupės narių gimtajame Šefilde įvyks koncertinis turas.