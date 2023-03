„Maneskin“ koncertas Latvijoje perkeliamas į Mežaparko estradą – iš Lietuvos vyks gerbėjų autobusai

Kaip žinia, globaliu muzikos stebuklu tituluojama roko ketveriukė „Måneskin“ šiemet leisis į pasaulinį koncertinį turą „Loud Kids Tour Gets Louder“ ir Rygai pasisekė tapti viena jo stotelių.

Žiūrovams, kurie jau turi bilietus, nieko daryti nereikia, nes anksčiau įsigyti bilietai galios ir naujoje koncerto erdvėje. O tiems, kas dar nespėjo nusipirkti bilietų, dabar juos vėl galima įsigyti visose Bilietai.lt kasose bei internetu www.bilietai.lt

Gera žinia gerbėjams, norintiems keliauti į koncertą patogiau! Į Rygos Mežaparke vyksiantį „Måneskin“ koncertą iš Vilniaus ir Kauno vyks gerbėjų autobusai – bilietas į abi puses kainuoja 35 EUR, bilietus platina Bilietai.lt.

Savo organišku ir maištingu skambesiu, puikiai derančiu su šiuolaikinės muzikos tendencijomis, „Måneskin“ sugrąžino roko muziką į pasaulio topų viršūnes. Tai grupė, kuri po ilgos pertraukos įrodė, kad dalyvavimas „Eurovizijos“ konkurse gali tapti ne tik trumpalaikiu šlovės blyksniu, bet ir tikru globaliu fenomenu. Ypač turint omenyje, kai tokios sėkmės konkurse sulaukia ne popmuzikos grupė, o tikra roko komanda.

„Måneskin“ yra pirma italų grupė, sulaukusi tokio mąsto pasaulinio pripažinimo. Spręskite patys – įvairiose platformose jų kūriniai skambėjo daugiau nei 4 milijardus kartų, 3 studijinių albumų bendras tiražas viršija 40 milijonų, 13 singlų pasiekė topų viršūnes Italijoje ir kitose Europos šalyse, pelnę 6 deimantinius, 133 platininius ir 34 aukso sertifikatus. Netgi britų ir amerikiečių muzikos bendruomenė, visada buvusi negailestinga užsieniečių atžvilgiu, turėjo pripažinti šios italų ketveriukės talentą ir įtraukė jų singlus „Zitti e Buoni“ ir „I Wanna Be Your Slave“ į Jungtinės Karalystės topus, o dainos „Beggin‘“ koverį – į „Billboard Global“ sąrašą. Šiemet „Grammy“ apdovanojimuose „Måneskin“ buvo pirmą kartą nominuoti geriausio naujojo atlikėjo kategorijoje.

Grupė „Måneskin“ oficialiai susikūrė 2016 m., nors kai kurie grupės nariai buvo pažįstami dar nuo mokyklos laikų. Vokalistas Damiano, bosistė Viktorija, gitaristas Thomas ir būgnininkas Ethanas susitiko ir pusiau danų kilmės Viktorijos siūlymu savo grupei išrinko pavadinimą „Måneskin“ – arba „mėnulio šviesa“ danų kalba. Jų skambesiui būdingas įvairių muzikos žanrų derinys: tai rokenrolo, repo/hiphopo, regio, fanko ir popmuzikos kombinacija, kurią į vieną visumą jungia jausmingas dainininko Damiano vokalas.

Savo muzikinę karjerą jie pradėjo grodami Romos gatvėse, o 2017 m. pateikė paraišką dalyvauti 11-ame italų talentų šou „X Factor“ sezone. Rezultatas - antroji vieta ir pirmas rimtas koncertinis turas, kuriame, nepaisant jauno amžiaus ir nedidelės patirties, pasirodė labai gerai. Laidos metu išleistas jų debiutinis singlas „Chosen“ surinko kelis milijonus peržiūrų ir tapo dukart platininiu. To paties pavadinimo debiutinis EP, pasirodęs 2017 m. gruodį, tapo platininiu vos po dviejų mėnesių nuo išleidimo.

2018 m. kovo mėn. buvo surengtas koncertinis turas (jį sudarė 21 miestas), į kurį bilietų neliko per kelias valandas. Kiek anksčiau, 2018 m. kovą, buvo išleistas singlas „Morirò da Re“ (tris kartus platininis), o po jo – „Torna a Casa“ (penkis kartus platininis). Šie kūriniai atvėrė kelią naujam, pilno formato „Måneskin“ studijiniam albumui „Il Ballo Della Vita“, kuris buvo išleistas 2018 m. rudenį. Nepraėjus nė dviem valandom po pasirodymo, albumas atsidūrė pirmoje „iTunes“ vietoje, o praėjus vos parai – perkopė 1 mln. perklausų slenkstį. Italų grupei tai reiškė absoliučią sėkmę!

2019 m. „Måneskin“ išvyko į „Il Ballo Della Vita“ koncertinį turą po Europą, kuris, be gimtosios Italijos, apėmė Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės miestus. Iš viso 2019 m. grupė surengė daugiau nei 70 anšlaginių koncertų.

2019 - 2020 metų žiemą grupė praleido Londone, kurdama naują muzikinę medžiagą ir tobulindama savo originalų stilių. 2021 m. kovo viduryje išleido antrąjį studijinį albumą „Teatro d'ira: Vol. I“, kuris vėl tapo platininiu. Tuo pat metu kovo pradžioje su dabar puikiai visiems žinomu hitu „Zitti e Buoni“ grupė „Måneskin“ laimėjo Sanremo muzikos festivalį, o gegužės mėn – „Eurovizijos“ konkursą. Ši pergalė daugeliui tapo didžiule staigmena, nes, kaip žinia, rokas nėra tradicinis ir mėgstamiausias šio konkurso formatas.

Nenuostabu, kad visai netrukus nemažai kitų albumo dainų – „I Wanna Be Your Slave“, „Caroline“, „Vent'anni“ – tapo populiariais singlais. Hito „I Wanna Be Your Slave“ vaizdo klipas vos per 24 valandas surinko 6,7 mln. peržiūrų ir tapo žiūrimiausiu muzikiniu vaizdo klipu 67 pasaulio šalyse.

Dar 2021 metais paaiškėjo, kad „Måneskin“ pradėjo dirbti ties trečiuoju studijiniu albumu. Taip pat buvo paskelbtas didelis gastrolinis turas, turėjęs apimti tiek Senąjį, tiek Naująjį pasaulius. Dėl Covid-19 apribojimų turo pradžią teko nukelti iš 2022 m. pavasario pradžios į rudenį, tačiau tai leido pridėti dar daugiau miestų nei buvo planuota.

Pirmuoju naujojo albumo „Rush!“ singlu tapo „Mammamia“. Po jos sekė „Supermodel“, „Gossip“ ir dabartinis radijo stočių favoritas „The Loneliest“. Albumas buvo išleistas 2023 m. sausio 20 d. ir, priklausomai nuo regiono, jame skamba 17 arba 18 kūrinių. Grupės nariai į naująjį albumą pažiūrėjo itin atsakingai – jie sukūrė apie 50 dainų tam, kad būtų iš ko išsirinkti. Boso gitara grojanti Viktorija pasakoja, kad šio albumo kūrimo procesui įtakos turėjo grupės „Radiohead“ kūryba, o ypač jų gitaros pedalų skambesys. O lyderis Damiano priduria: „Manau, kad žinutė, kurią gavome iš „Radiohead", buvo sutelkti dėmesį į labai specifinio pasaulio sukūrimą kiekvienai dainai. Jie tai daro labai labai gerai, todėl ir mes stengėmės sukurti šią nuostabią atmosferą. Jie tikrai sukuria viziją to, ką jūs klausotės, ir tai mus labai įkvėpė“. Taip pat iš jų sužinojome, kad daina „Gasoline“ buvo sukurta remiant Ukrainą jos herojiškame pasipriešinime Rusijos agresijai.

Naują „Måneskin“ albumą palankiai įvertino ne tik kritikai ir muzikos profesionalai, bet ir gerbėjai – tai liudija daugiau nei 70 000 parduotų įrašų vien per pirmąją savaitę ir 15-toji vieta „Billboard“ albumų tope.

Ir svarbiausia – pagaliau šį pavasarį mes turėsime galimybę pamatyti fantastišką „Måneskin“ pasirodymą Rygoje!

