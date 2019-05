A. Hathaway gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje

„Mane tikrai labai sujaudino visi šito (dalyko) aspektai“, – sakė 36 metų A. Hathaway. Ji padėkojo „gerbėjams, kurie atėjo ir skyrė man savo laiko, ir žmonėms, kurie dešimtmečius buvo mano gyvenime“.

A. Hathaway žvaigždė yra prie įėjimo į garsųjį kino teatrą „TCL Chinese Theatre“, šalia žvaigždės, skirtos Hattie McDaniel (Hati Makdaniel) – pirmajai „Oskarą“ laimėjusiai juodaodei aktorei, kuri šį apdovanojimą pelnė už vergės vaidmenį 1940-ųjų filme „Vėjo nublokšti“ (Gone With the Wind).

„O, Dieve, aš tiesiog labai sukrėsta“, – sakė A. Hathaway.

A. Hathaway karjeros žvaigždė pradėjo kilti 2001 metais, jai debiutavus kine su drovios, nuolat klystančios moksleivės Mijos Termopolis vaidmeniu „Princesės dienoraštyje“ (The Princess Diaries).

Vėliau ji suvaidino tokiuose filmuose kaip „Kuprotas kalnas“ (Brokeback Mountain), „Ir velnias dėvi „Prada“ (The Devil Wears Prada), „Oušeno aštuntukas“ (Ocean's 8). 2013-aisiais ji laimėjo geriausios antraplanės aktorės „Oskarą“ už Fantinos vaidmenį „Vargdieniuose“ (Les Miserables).

Į žvaigždės atidengimo ceremoniją ją atlydėjo tėvai, vyras aktorius Adamas Shulmanas (Adamas Šulmanas) ir aktorė Rebel Wilson (Rebel Vilson), drauge vaidinanti „The Hustle“.

Šis filmas – JAV pradedamas rodyti penktadienį – pasakoja apie A. Hathaway ir R. Wilson vaidinamas sukčiuvienes, kurios susivienija prieš jas nuskriaudusius vyrus.