HBO serialas „Palikimas“ nominuotas 27 „Emmy“ apdovanojimams

Po jo seka dar du HBO serialai – 24 apdovanojimams nominuota vaizdo žaidimo ekranizacija „Paskutiniai iš mūsų“ (The Last of Us) ir 23 apdovanojimams nominuotas satyrinis serialas „Baltasis lotosas“ (The White Lotus).

Šie visi trys serialai pirmauja dramos kategorijoje.

Komedijos kategorijoje pirmauja „Apple TV+" kūrinys „Tedas Lasas“ (Ted Lasso), gavęs 21 „Emmy“ nominaciją.

Miniserialų kategorijoje pirmauja du „Netflix“ kūriniai – „Jautiena“ (Beef) ir „Monstras: Jeffrey Dahmerio (Džefrio Damerio) istorija“( The Jeffrey Dahmer Story). Šie serialai gavo 13 „Emmy“ nominacijų.

Po galutinio 20 000 Televizijos akademijos narių balsavimo etapo 75-ieji „Emmy“ apdovanojimai bus teikiami rugsėjo 18 dieną.