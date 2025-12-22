Holivudo žvaigždė prabilo apie skaudžią netektį: sesuo mirė nuo vėžio

„Mano sesuo Ada buvo mano herojė, – išskirtiniame komentare žurnalui PEOPLE sakė George’as Clooney. – Ji stojo prieš vėžį su drąsa ir humoru. Nesu sutikęs nė vieno tokio drąsaus žmogaus. Amal ir aš jos be galo pasiilgsime.“
Pasak nekrologo, Ada, kilusi iš Augustos, Kentukio valstijos, mirė „ramiai, apsupta žmonių, kuriuos mylėjo“ St. Elizabeth Healthcare ligoninėje Edžvude, Kentukyje.
Ada gimė 1960 m. gegužės 2 d. Los Andžele. Jos tėvai – žurnalistas ir televizijos laidų vedėjas Nickas Clooney bei rašytoja Nina Bruce Warren.
„Būdama talentinga menininkė, ji kelerius metus dalijosi savo gebėjimais dirbdama pradinės mokyklos dailės mokytoja Augustos nepriklausomoje mokykloje, – rašoma nekrologe. – Vidurinėje mokykloje jos akademiniai pasiekimai leido jai tapti Nacionalinės garbės stipendijos (National Merit Scholar) laureate. Meilė knygoms ją sujungė su bendraminčiais vietos knygų klube. Ji taip pat buvo Augustos meno gildijos narė ir vienu metu ėjo Augustos kasmetinio Baltojo Kalėdų parado didžiosios maršalkės pareigas.“
Vėliau Ada studijavo Luisvilyje ir Šiaurės Kentukyje, o dirbo buhaltere.
1987 m. kovo 14 d. Augustoje ji susituokė su Normanu Zeidleriu – į pensiją išėjusiu JAV kariuomenės kapitonu. Kaip nurodoma Kentukio nuotraukų archyve, vestuvėse dalyvavo visa šeima ir didelė dalis nedidelio jų gimtojo miesto gyventojų.
Per vestuvių ceremoniją George’as Clooney skaitė Šventojo Rašto ištrauką, o brolių ir seserų teta Rosemary Clooney jaunavedžiams atliko romantišką dainą.
„Visas miestelis padėjo organizuoti vestuves. Be jų mes nebūtume susitvarkę“, – kadaise sakė brolių ir seserų mama Nina.
