I. Kofo ir Jazzu gerbėjams – itin džiugios žinios

Jazzu komanda praneša, kad ši daina jau skamba oficialiuose interneto kanaluose.

„Džiaugiamės, kad nauja I. Kofo ir Jazzu dainos „Karolis“ versija, vos pasirodžiusi jos albume, pelnė ir muzikinių šou rengėjų bei dalyvių dėmesį. Beieškantys savęs atlikėjai joje rado tarsi atramą. Kiek teko girdėti, jauni atlikėjai su šia daina net yra laimėję muzikinį šou. Mums be galo malonu“, – teigia Jazzu prodiuseris Lauras Lučiūnas.

Aktyvus susidomėjimas naująja kūrinio versija ir nesibaigiantys prašymai įkelti ją į internetą, paskatino „Karolio“ atsiradimą „Youtube“ platformoje, oficialiame Jazzu kanale.

Pastarosios Jazzu dainos ir bendri darbai su tokiais gerai žinomais muzikos kūrėjais bei atlikėjais, kaip Jovani, Merūnas ar Leon Somov, „Youtube“ visuomet surenka virš milijono ar net daugiau nei 10 mln. perklausų.

„Matydama tokius skaičius jaučiuosi pakylėta ir vėl noriu kurti, nes be to, kad žinau, jog tai yra mano pagrindinė misija gyvenime, gaunu dar ir patvirtinimą. Tai yra nuostabus jausmas – dalintis savo išgyvenimais su klausytojais, jaustis reikalinga. Kasdien jaučiu be galo didelį dėkingumo jausmą kiekvienam žmogui, kuris klausosi mano muzikos ir gyvenimui – už tai, kad galiu dainuoti ir kurti“, – sako Jazzu, kuriai pridėjus ranką prie kūrinio „Karolis“ daugelis jį atrado iš naujo.

Ilgainiui aš tą neegzistuojantį Karolį tiesiog įsimylėjau. Rašiau jam dainas, eilėraščius. Skamba taip, lyg būčiau išprotėjusi, bet, manau, tai buvo mistiškai romantiška.

Jazzu sako, kad ji visada mėgo „Lemon Joy“ su Igoriu Kofu priešakyje. Jai atrodo, kad ši grupė su savo muzika peršoko laiką. Atlikėjai patinka jų temos, braižas. Tai – muzika, kuri paliečia, kaip ir pačios Jazzu kūryba.

„Aš „Karolį“ pirmą kartą išgirdau dar paauglystėje. Visi tą dainą vadino „reiviniu“ gabalu. O man jis reiškė daug daugiau, – sako Jazzu. – Augau labai jautri ir buvau pakankamai depresyvi paauglė, tad išgirdus šią dainą labai susitapatinau su pagrindiniu personažu ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl žmonės negirdi, kiek daug toje dainoje yra užkoduota. Ilgainiui aš tą neegzistuojantį Karolį tiesiog įsimylėjau. Rašiau jam dainas, eilėraščius. Skamba taip, lyg būčiau išprotėjusi, bet, manau, tai buvo mistiškai romantiška. Iš tiesų per tą dainą aš pati save nagrinėjau kaip asmenybę. Tada gyvenime atsirado kitų, tikrų „karolių“. Praėjo nemažai metų, spaudoje perskaičiau apie I. Kofą ir tuometinius jo išgyvenimus, interviu labai sujaudino. Sėdau prie pianino ir parašiau laišką Karoliui – kaip atsakymą, kurio jis laukė.“

Įgrojusi tai, Jazzu nusiuntė Igoriui Kofui, pridurdama, kad Karolis visada buvo ir yra gyvas, reikia jį perrašyti, kad toliau gyvuotų, tik jau su kita istorija.

„Aiškiai girdėjau, kaip Karolis turi skambėti. Parašiau aranžuotę ir nusiunčiau Igoriui, gavau jo pritarimą. Viską regėjau, kaip Karolio ėjimą į šviesą, susitaikymą ir norą gyventi. Galiausiai susitikome studijoje ir viskas vyko taip lengvai, lyg pats likimas būtų suplanavęs mūsų duetą“, – pasakoja Jazzu.

Kai jiedu jau įrašė dainą, atlikėja paklausė I. Kofo – kas gi yra tas tikrasis, ne vien jos galvoje susikurtas Karolis. „O Igoris sako: „Kažkoks bičas, senais laikais atėjęs parašo paprašyti“. Likau apstulbusi. Ką? Ir tai – viskas?! O jis: „Na, taip.“ „Bent pameluoti galėjai!“ – sušukau ir abu pradėjome juoktis, nes žinojome, koks svarbus yra Karolis man. Ir ne tik man. „Karolį“ mes turime kiekvienas, tai tokia pastovi tamsos ir šviesos kova, tam tikra emocinė būsena, labai aiškiai girdima tekste“, – kalba Jazzu.



Pats I. Kofas neslepia, kad „Karolis“ jam jau buvo gerokai atsibodęs. „Parašiau šią dainą 1997-aisiais, paskui 2003 metais padariau truputį kitokią versiją. Istorija iš tiesų buvo paprasta: priėjo vaikinas paprašyti autografo. Kuo vardu? Karolis. Gerai, suraičiau parašą su prierašu – Karoliui. O man pats vardas – Karolis – visą gyvenimą labai patiko. Taip gimė mintis kurti dainą apie Karolį, kurį priminė tas paprastas, jaunas žmogus. Išeitų taip, kad pasirašiau visam gyvenimui“, – šypsosi I. Kofas.

Jam smagu, kad senos dainos nepasimiršta, įgauna naują formą. „Su Jazzu įrašytos „Karolio“ versijos nuotaika – jau visai kitokia. Ana buvo „reivinė“, ritminga, o čia viskas skamba ramiai, gražiai, romantiškai“, – sako Igoris.

Jazzu gyvai atliekamą „Karolį“ bus galima išgirsti jos vasaros koncertų programoje. Renginių paletė išties įspūdinga: birželio 29 dieną Jazzu koncertuos „Adform“ kiemelyje Kaune, liepos 17-ąją – sostinės širdyje vyksiančiame festivalyje „Midsummer Vilnius“. Liepos 19-ąją Jazzu pasirodys Palangos koncertų salėje, liepos 20 d. – Žagarės festivalyje, 26 d. – „Betsafe Radistai Village 2019“.

Liepos 27 d. Jazzu su grupe visus suburs prie scenos festivalyje „Galapagai“ Palūšėje, rugpjūčio 3 d. – „Granatose“. Rugpjūčio 8 d. ji surengs nepamirštamą koncertą Trakų pilyje, 17 d. – Nidoje, 24 d. – „Elingės festivalyje“ Klaipėdoje, o 30 d. įvyks Jazzu ir grupės koncertas Obuolių saloje.