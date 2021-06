I. Stonkuvienės gimtadienio pratęsimas – Turkijoje: staigmenos prasidėjo vos įėjus į kambarius

Ir nors Turkijoje lankosi kone kasmet, šeima sako, kad su trimis vaikais – Cecilija, Prancišku ir Adu – Turkija žada patogiausią ir linksmybių kupiną poilsį, o svarbiausia – galimybę skirti daugiau dėmesio vienas kitam.

Turkija – patikrinta ir išbandyta

Turkija išlieka viena populiariausių kelionių krypčių tarp Lietuvos turistų – į ją vilioja prabangūs viešbučiai, siūlantys daugybę pramogų, baseinai, koncertai, galimybė patogiai ir turiningai leisti laiką su vaikais.

„Turkijoje atostogaujame ne pirmą kartą ir po daugybės kelionių su vaikais, kai reikia prisiderinti prie visų šeimos narių skirtingų norų ir poreikių, matome ją kaip tą aukso viduriuką, kur tikrai bus gera pailsėti. Mano vaikai dabar tokio amžiaus, kai jiems reikia saulės, baseino, pramogų ir daug ledų, o būtent šių dalykų Turkijos viešbučiuose tikrai netrūksta. Mums buvo svarbu surasti tokį viešbutį, kurio teritorijos nesinorėtų palikti ir laiką galėtume leisti būtent joje. Staigmenos prasidėjo tik įėjus į kambarius, kurie buvo išpuošti mūsų nuotraukomis ir balionais“, – šypsosi Indrė Stonkuvienė.

Anot pašnekovės, atostogų su šeima metu svarbiausia yra kokybiškas laikas visiems kartu ir dėmesys, kurio ne visada pakankamai pavyksta skirti kasdienybėje, todėl itin svarbu buvo pasirinkti atostogų vietą, kurioje netikėti nesklandumai ir nepatogumai nepridarytų nelauktų rūpesčių.

Tikslas – laikas su šeima

Žinoma moteris sako, kad atostogų metu daugiausia laiko planuoja praleisti didelėje viešbučio teritorijoje. „Smagu, kad per tokius didelius karščius gyvensime VIP klasės viešbutyje, kurio teritorijoje daug žalumos ir baseinų, o šalia yra ir kalnai. Patrauklus ir „viskas įskaičiuota“ paketas – įsivaizduokite, kai vienas vaikas užsisako sumuštinį, kitas omletą, trečias dar ką nors, ir tada prasideda – ne, aš vis dėlto noriu to, aš noriu kito. Tai spėkite, kas turi viską pabaigti? Dabar jau vadovaujuosi tuo, kad važiuojame ten, kur galima būtų apžiūrėti ir pasirinkti patiekalus, ir mokau vaikus, kad gerai apgalvotų prieš įsidėdami maistą į lėkštę“, – juokiasi pašnekovė.

I. Stonkuvienė pasakoja, kad didžiausias jos lūkestis kelionei – tarpusavio ryšio stiprinimas, todėl daug laiko kartu su vaikais praleidžianti moteris žada pramogauti viešbučio teritorijoje, o jei įspūdžių pasirodytų per mažai, visada galės užsisakyti viešbučio siūlomas ekskursijas.

„Pirmas dalykas, ką padariau atvykusi į viešbutį, tai nuėjau į hamamą, kad pašalintų seną odą ir pasiruošiau deginimuisi, – juokėsi pašnekovė. – Man ši procedūra labai patinka, padeda atsipalaiduoti ir pailsėti.“

Karantinas – ne bėda

Šiemet keliautojus dažnai atbaido pandemija ir dėl jos įvesti apribojimai, kai po atostogų laiką gali tekti leisti ilgoje izoliacijoje. „Pandemijos metu, kai kiekviena šalis turi skirtingus reikalavimus, labai patogu, kai kelionę suorganizuoja ir viskuo pasidomi kelionės organizatoriai“, – sako I. Stonkuvienė.

„Iš tiesų dabar keliauti labai verta, tai yra neišdildomi įspūdžiai su artimaisiais. Per karantiną man labiausiai ir buvo gaila to, kad mes būname namie, tada mąstydavau, kad ir ten nenukeliavom, ir to vaikams neparodėme. Karantinas išmokė iš tiesų labiau vertinti laiką su šeima, su vaikais, galimybę pakeliauti, kažką pamatyti“, – mintimis dalijosi I. Stonkuvienė.

Anot pašnekovės, pasaulis ima prisitaikyti prie pandemijos ir siūlo saugias, tačiau daugiau laisvės žadančias kelionės sąlygas. Atidžiai jomis pasidomėjus, galima turėti išties puikias ir nepamirštamas atostogas.

Turkija vilioja švelnesnėmis karantino sąlygomis ir galimybe keliauti laisviau. Dabar į šalį be papildomų testų ir saviizoliacijos gali atvykti visi pasiskiepiję pagal pilną vakcinacijos schemą, persirgę per paskutines 180 dienų arba pasidarę COVID-19 testą.