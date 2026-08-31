Ieva Voveris apie netikėtas skyrybas: nesijaučiau laiminga

Socialiniuose tinkluose daugiau nei 100 tūkstančių sekėjų turinti 37-erių Ieva Voveris, žinoma Eva Diva slapyvardžiu, išgarsėjo amerikietišką svajonę primenančiu gyvenimu.
Pasakojimai apie didelius namus, išlaidas, šeimos kasdienybę ir išvaizdos pokyčius masino sekėjus.
Didžiausio dėmesio Ieva sulaukė ėmusi drąsiai demonstruoti kūno pokyčius keičiantis svoriui.
Po 11 metų gyvenimo JAV Ieva netikėtai paskelbė su šeima persikelianti į Dubajų. Todėl šių metų pradžioje žiniasklaidą apskriejusi žinia, kad po metų gyvenimo JAE pora jau kurį laiką gyvena atskirai, šokiravo gerbėjus.
Vėliau paskelbta ir apie Ievos su vaikais grįžimą į Lietuvą.
Kodėl po 13 bendro gyvenimo metų Ieva nusprendė išsiskirti? Kaip iš tiesų gyveno, nors socialiniuose tinkluose jos šeima atrodė tobula? Ar norėtų ištekėti dar kartą, o gal į vyrų pusę nenori nė pažiūrėti?
„Kažkada, aišku, norėčiau. Gruodžio mėnesį, kai bus pusę metų praėję, pasidarysiu sąrašą, kokio vyro ieškau. Esu skaičiusi, kad labai svarbu išsigryninti, ko nori, vizualizuoti“, – teigė I. Voveris.
Pirmoji naujo televizijos sezono gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
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