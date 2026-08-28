Incidentas prieš Jessicos Shy koncertą: vos neužkrito ant žmonių

Koncerto pradžios laukę žmonės pasidalijo vaizdais, kuriuose matyti prie scenos apsauginio atitvaro nukritęs masyvus geltonos spalvos dekoracijos elementas. Į įvykio vietą susirinko apsaugos darbuotojai.
Liudininkų teigimu, dekoracija nukrito netoli žmonių.
„Vos neužkrito ant žmonių“, – apie incidentą pasakojo renginio dalyviai.
Iš paviešintų nuotraukų matyti, kad nukritusi dekoracijos dalis persviro per atitvarą, skiriantį scenos zoną nuo žiūrovų. Kol kas nėra oficialios informacijos, ar per incidentą kas nors nukentėjo ir dėl kokios priežasties dekoracija atitrūko.
Taip pat kol kas nepranešta, ar incidentas turės įtakos numatytai vakaro programai.
Vingio parke – du išparduoti koncertai
Rugpjūčio 28 ir 29 dienomis Jessica Shy Vilniaus Vingio parke rengia du didžiulius koncertus. Abu pasirodymai yra visiškai išparduoti, o per dvi dienas tikimasi sulaukti daugiau kaip 100 tūkst. žiūrovų.
Pirmasis buvo paskelbtas rugpjūčio 29-osios koncertas, tačiau bilietus gerbėjams išgraibsčius greičiau nei per parą, atlikėja paskelbė papildomą pasirodymą rugpjūčio 28 dieną. Bilietai į jį taip pat buvo išparduoti.
Penktadienį Vingio parko vartai lankytojams atverti 17 val. 19 val. numatytas Aistės Reginos DJ pasirodymas, 20 val. į sceną turi žengti grupė „Lemon Joy“, o Jessicos Shy šou pradžia numatyta 20.45 val.
Dėl milžiniškų lankytojų srautų sostinėje rugpjūčio 28–29 dienomis taip pat organizuojami specialūs viešojo transporto maršrutai, o žmonės raginti į Vingio parką atvykti anksčiau.
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