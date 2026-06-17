Indrė Bareikienė pasidalijo jautria žinute: yra dienų, kai pavargsti būti stipri

Moteris neslėpė, kad pastarieji metai jai tapo svarbių pamokų laikotarpiu. Pasak jos, kartais didžiausia stiprybė slypi ne nuolatinėje kovoje, o gebėjime priimti realybę tokią, kokia ji yra.
I. Bareikienė sutiko savo „Instagram“ įrašu pasidalyti su mūsų portalo skaitytojais.
„Pastarieji metai mane išmokė vieno labai svarbaus dalyko – kartais didžiausia stiprybė yra ne kovoti, o pripažinti.
Pripažinti, kad skauda. Kad diagnozė yra. Kad skausmas tapo kasdienybės dalimi. Kad yra dienų, kai pavargsti būti stipri. Ir keisčiausia tai, jog ilgainiui net pamiršti, ką reiškia gyventi be skausmo. Atrodo, lyg jis visada buvo šalia.
Bet kartu supratau ir kitką – kai nustoji nuo jo bėgti, kai nustoji apsimetinėti, kad viskas gerai, pasidaro lengviau. Skausmas niekur nedingsta, bet jis nustoja slėgti taip stipriai. Tarsi paleidi nuolatinę kovą su tuo, ko šiuo metu negali pakeisti.
Žiūriu į gyvenimą ir matau, kaip jis sukasi ratu. Tie patys rytai, tie patys vakarai, tie patys metų laikai. Keičiasi žmonės, keičiasi aplinkybės, o gyvenimo spiralė sukasi toliau. Ir staiga pagaunu save galvojančią – liko visai nedaug iki mano keturiasdešimtmečio.
Keista, bet aš jo nebijau. Priešingai – laukiu. Laukiu to jausmo, kai nebereikės niekam nieko įrodinėti. Kai galėsiu nusimesti svetimus lūkesčius, etiketes, vaidmenis ir visus tuos žvangulius, kuriuos metų metus nešiojausi dėl kitų.
Gal keturiasdešimt nėra apie senėjimą. Gal tai apie laisvę. Apie drąsą būti savimi. Apie susitaikymą su tuo, kas buvo, ir smalsumą tam, kas dar laukia.
Ir nors šiandien dar skauda, kažkur giliai viduje gyvena labai graži mintis – galbūt netrukus ateis diena, kai atsibusiu ir suprasiu, kad nebe skauda. O jeigu ir neateis, vis tiek būsiu išmokusi gyventi pilną gyvenimą. Ne tada, kai viskas tobula. O dabar. Su visomis savo patirtimis, randais, pamokomis, branda ir dideliu skausmu. Linkėjimai visiems kas eina šiuo keliu.. Tikiu , kad ateis ta diena, kai čiaudėjimas bus pilnavertiškas (supras tik tas kas turi išvaržą).. Laikykimės ir pasidalinkime, juk kartais ir tai padeda“, – rašė I. Bareikienė.
Įrašo pabaigoje moteris atskleidė, kad susiduria su išvarža, ir palaikė kitus žmones, gyvenančius su panašiais sveikatos iššūkiais. Ji ragino nebijoti dalintis savo patirtimis bei priminė, kad kartais net paprastas palaikymas gali padėti ištverti sunkesnius gyvenimo etapus.
I. Bareikienės įrašas sulaukė didelio dėmesio socialiniuose tinkluose – jį peržiūrėjo daugiau nei 125 tūkst. žmonių. Komentaruose sekėjai ne tik siuntė palaikymo žinutes ir linkėjo stiprybės, bet ir atvirai dalijosi savo asmeninėmis patirtimis. Daugelis pasakojo apie gyvenimą su išvarža, kasdien patiriamą skausmą, gydymo iššūkius bei kelią mokantis susitaikyti su diagnoze.
(be temos)