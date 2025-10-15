 Indrė Bareikienė prabilo apie vestuves: jos buvo ne apie kitus, o apie mus

Indrė Bareikienė prabilo apie vestuves: jos buvo ne apie kitus, o apie mus

2025-10-15 16:31
Pranešimas spaudai

„Jos buvo tikrai kitokios. Jos buvo ne dėl kitų, ne apie kitus, o apie mus, apie tokį ritualą. Ir kai sąmoningai priimi tokį sprendimą, kurį mes jau darėme, ir priėmėme anksčiau, tiesiog norėjome savo svajonių vietoje turėti svajonių šventę su savo mylimiausiais žmonėmis“, – apie šią vasarą įvykusias vestuves šou „Vakare su Audriumi Giržadu“ atviraus visuomenininkė, televizijos laidų vedėja ir „IS“ reklamos agentūros įkūrėja Indrė Bareikienė.

Indrė ir Vidas Bareikiai
Indrė ir Vidas Bareikiai / M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Indrės nuostabai laidos vedėjas, Audrius Giržadas, prisimins ir istoriją, kurią pati laidos viešnia buvo pamiršusi. Tuo metu Viačeslavas Mickevičius garsiai rėš: „Mes turime daiktinių įrodymų ir tie įrodymai mano rankose“, – nešdamas savo rankose skudučius juoksis jis.

Visgi, Indrė nepasimes ir televizijos eteryje pasidalins dar niekur nepasakota istorija: „Mes dviese su tautiniais drabužiais, su tais skudučiais lipam į sceną, kuri didžiulė, o mes dviese. Man už nugaros eina mano klasiokė ir sako – aš tave užmušiu!“

Kokį patarimą Lietuvos moterims, kurios nori pasipiršti savo vyrams, duos Indrė Bareikienė? Kodėl savo renginius ji vadina gerųjų raganų sąskrydžiu? Ir kokios dovanos sulauks studijos svečiai? Visa tai išgirsite jau sekmadienį iš pirmų lūpų.

Dar viena vakaro viešnia, neseniai vestuves atšokusi atlikėja Paulina Paukštaitytė: „Tuo momentu galvojau – wow, ar aš sapnuoju? Bet tai yra realu. Man tai įrodė, kad pasaulis atrodo toks didelis, bet iš tikrųjų jis labai mažas. Ir jeigu labai stipriai kažko nori, viską gali!“

Be to, grupei „Orgen Roll Band“ netikėtai užgrojus vieną kūrinį Paulina pradės graudintis: „Jūs mane norit prie ašarų privesti?“ – klaus ji, o jai antrins ir Indrė Bareikienė: „Ne tave vieną!”

Tuo metu į studiją įžengęs operos solistas Liudas Mikalauskas atvirai prisipažins: „Retai mane supa jaunos ir gražios moterys. Dažniausiai visos virš šešiasdešimt į mano į koncertus ateina.“

Dar daugiau, žinomas vyras prisipažins savo repertuare turintis dainų, kurioms moterys neatsispiria: „Turiu keletą dainų, kurias mėgstu padainuot ir tada jau pradeda moterys verkti. Kai pamatau kokią verkiančią moterį, dar labiau sugraudinu tą dainą. Turiu vieną dainą, kurią vadinu rankinukų daina.“

Kodėl Liudas Mikalauskas savo didžiausiu košmaru vadina zuikį? Kaip atrodo koncertas, kai tarp antkapių yra susėdusios klausytojos? Kuriuos gyvenimo metus jis vadina turtingiausiais? Visos istorijos jau šį sekmadienį, 17 val., šou „Vakare su Audriumi Giržadu“ tik per LRT.

Šiame straipsnyje:
Indrė Bareikienė
vidas bareikis
vestuvės
Paulina Paukštaitytė
Liudas Mikalauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų