Išdalyti „Emmy“ apdovanojimai: triumfavo „Sostų karai“

HBO maginės fantastikos serialas šiemet buvo rodomas aštuntąjį ir paskutinį sezoną. Geriausiu draminiu serialu per „Emmy“ apdovanojimus jis buvo pripažintas jau ketvirtąjį kartą.

Šįkart „Emmy“ dalybų vakaras „Sostų karams“ buvo gana ramus. Anksčiau per ceremoniją Peteris Dinklage'as (Piteris Dinkleidžas) buvo paskelbtas geriausiu dramos antrojo plano aktoriumi.

Aktorius, vaidinęs neūžaugą įtakingos giminės narį Tirioną Lanesterį, šį apdovanojimą taip pat yra pelnęs 2011, 2015 ir 2018 metais.

P. Dinklage savo padėkos kalboje gyrė televizijos bendruomenės toleranciją ir įvairovę.

„Jokioje kitoje vietoje negalėčiau stovėti tokioje scenoje kaip ši“, – sakė jis.

Keliomis minutėmis vėliau aktorė Julie Garner (Džuli Garner) laimėjo savo pirmąjį „Emmy“ už geriausią antrojo plano dramos aktorės vaidmenį televizijos „Netflix“ seriale „Ozarkas“.

Varžantis dėl geriausio draminio serialo apdovanojimo „Sostų karai“ įveikė „Geriau skambink Solui“ (Better Call Saul), „Asmens sargybinį“ (Bodyguard), „Žudant Ievą“ (Killing Eve), „Ozarką“ (Ozark), „Pozą (Pose), „Paveldėjimą“ (Succession) ir „Mus“ (This is Us).