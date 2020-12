„Išsipildymo akcija“ jau aštuonioliktus metus kviečia daryti stebuklus

Išsipildžiusi svajonė vaikščioti, galimybė įkvėpti pilnais plaučiais, išsaugotas regėjimas – galima būtų dar vardint ir vardint stebuklus, kurie įvyko vos per metus. O iš viso per 17 metų – daugiau nei 180 tokių istorijų, prie kurių išsipildymo prisidėjo paramos projektas „Išsipildymo akcija“ ir visi geros valios žmonės. Lygiai po savaitės „Išsipildymo akcija“ ir vėl pakvies į gerumo, vilčių ir stebuklų kupiną paramos koncertą.

Televizijos paramos projektas „Išsipildymo akcija“, kurį organizuoja TV3 ir SEB bankas, šiemet vyks jau aštuonioliktus metus. Bemaž du dešimtmečius gyvuojanti akcija kasmet ištiesia pagalbos ranką tiems, kuriems jos labiausiai reikia – itin sunkiomis ar retomis ligomis sergantiems vaikams, tiems, kurių gydymui nepakanka valstybės skiriamų lėšų, mūsų šalyje nėra reikiamų medicininių priemonių, įrangos ar reabilitacijos programų, o tėvai bei artimieji jau būna išbandę viską, ką leidžia jų galimybės. Akcijos metu surenkamos lėšos skiriamos ne tik pavieniams vaikams gydyti, bet ir ligoninėms reikalingai medicininei įrangai įsigyti, kuri naudojama daugelio vaikų sveikatos problemas spręsti.

„Kai „nurašyti“ vaikai ištaria pirmuosius skiemenis, pradeda vaikščioti ir net žaisti, kai pasmerkti mirti – atgyja, kvėpuoja ir sustiprėja – tikras stebuklas ir įrodymas, kiek daug gali tėvų meilė, atkaklumas, rūpestis ir visų mūsų pagalba. „Išsipildymo akcija“ – tai jau du dešimtmečius skambantis raginimas išsaugoti tikėjimą, net jei padėtis atrodo visai beviltiška. Reikia išdrįsti ieškoti pagalbos. Reikia išdrįsti prašyti. Kol yra bent menkiausia viltis, kad galima padėti – padėti galima. Ir tai įrodo šimtai išsipildžiusių vilčių istorijų – tikrų stebuklų, kuriais netikėjo beveik niekas. Mes tikime. Todėl kviečiame ir šiemet visus geros valios žmones prisidėti prie to, kad įvyktų dar vienas, dešimt ar dvidešimt stebuklų. Kartu mes galime labai daug“, – kvietė TV3 žiniasklaidos grupės vadovė Laura Blaževičiūtė.

Ilgametis „Išsipildymo akcijos“ partneris – SEB bankas – prisideda ne tik finansiškai, bet ir morališkai.

„Šie metai – unikalūs patirtimi, su kuria pasaulis dar nebuvo susidūręs. Kaip niekada jaučiamės bejėgiai ir laukiame stebuklo. Tačiau nesusimąstome, kad su tokia pat viltimi ne pirmus metus gyvena likimo nuskriausti vaikai – laukiantys šviesesnio rytojaus ir pasakų herojų, kurie padėtų nugalėti ligą. Šiemet šios akcijos metu kviečiu tapti tais herojais dėl vaikų, kurie kovoja dėl savo gyvybės, dėl jų mamų ir tėčių, kurie kovoja už savo vaiko gyvybę, dėl gydytojų, kurie kovoja dėl visų sergančiųjų svajonių. Visiems jiems reikia mūsų dėmesio“, – sako SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

„Išsipildymo akcija“ sėkmingai gyvuoja nuo 2003 metų. Per visus šiuos metus geros valios žmonės paaukojo beveik 10 mln. eurų. Už suaukotas lėšas ligoninėms ir vaikams buvo nupirkta medicininė įranga, vaistai, atliktos operacijos, suteiktos reabilitacijos, pagerinta buitis. Iš viso akcijos metu buvo padėta daugiau nei 180-iai itin sunkių ligonių, kai kurie iš jų, tiesiogine to žodžio prasme, buvo prikelti gyvenimui. Per daugelį metų „Išsipildymo akcija“ pavirto reiškiniu, kuris tapo žinomas ir mylimas daugelio Lietuvos žmonių – ji tapo mūsų visų. Kasmet visuomenė susiburia bendriems tikslams, bendrai misijai – padėti Lietuvos vaikams.