 Išsiskyrė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas

2025-10-29 12:38 klaipeda.diena.lt inf.

Išsiskyrė žinoma pora – dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir verslininkas Donatas Ivanauskas, skelbia zmones.lt.

Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Žinia apie skyrybas pasirodė žurnale „Žmonės“.

Interviu žurnalui Justė papasakojo apie skyrybas su Donatu, motinystę ir naują meilę garsiam aktoriui.

Primename, kad pora 2022-aisiais susilaukė sūnaus Majaus.

 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Justė Arlauskaitė-Jazzu
Donatas Ivanauskas
skyrybos

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

sutrikęs
Kas dabar bus, ką apie tai mano stano?
0
0
Komedija
Pereinamasis miegamasis . Laukiame . Tado Gryn :)
0
0
Visi komentarai (2)

