Išsiskyrė Oksana Pikul ir Dominykas Dirksys

Apie tai vyras rugpjūčio 2 d. paskelbė socialiniame tinkle.
„Noriu pasakyti, kad mūsų su Oksana keliai išsiskyrė. Tai, kas buvo tarp mūsų, baigėsi. Gerbiu ją kaip žmogų ir esu dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu. Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus.
Viskas, kas gražu, turi savo pradžią ir pabaigą. Linkiu jai tik gero. Ačiū už viską“, – instagramo istorijose rašė D. Dirkstys.
Primename, kad visuomenė apie 24-erių D. Dirksčio ir 42-ejų O. Pikul santykius sužinojo, kai O. Pikul paviešino pikantišką jųdviejų fotosesiją per Šv. Valentino dieną.
Balandžio 18 d. „UTMA 18“ turnyre tūkstančiai žiūrovų akivaizdoje D. Dirkstys pakeliui į ringą pasipiršo O. Pikul.
(be temos)
(be temos)
(be temos)