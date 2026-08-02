 Išsiskyrė Oksana Pikul ir Dominykas Dirksys

Išsiskyrė Oksana Pikul ir Dominykas Dirksys

2026-08-02 17:49 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienį kovotojas Dominykas Dirkstys pranešė išsiskyręs su verslininke Oksana Pikul.

Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys
Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys / T. Biliūno/BNS nuotr.

Apie tai vyras rugpjūčio 2 d. paskelbė socialiniame tinkle.

„Noriu pasakyti, kad mūsų su Oksana keliai išsiskyrė. Tai, kas buvo tarp mūsų, baigėsi. Gerbiu ją kaip žmogų ir esu dėkingas už visą laiką, kurį praleidome kartu. Kartais žmonės ateina į mūsų gyvenimą ne visam laikui, bet tai nereiškia, kad tas laikas buvo mažiau tikras ar svarbus.

Viskas, kas gražu, turi savo pradžią ir pabaigą. Linkiu jai tik gero. Ačiū už viską“, – instagramo istorijose rašė D. Dirkstys.

Instagramo fiksuotas ekrano vaizdas.

Primename, kad visuomenė apie 24-erių D. Dirksčio ir 42-ejų O. Pikul santykius sužinojo, kai O. Pikul paviešino pikantišką jųdviejų fotosesiją per Šv. Valentino dieną.

Balandžio 18 d. „UTMA 18“ turnyre tūkstančiai žiūrovų akivaizdoje D. Dirkstys pakeliui į ringą pasipiršo O. Pikul.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
Oksana Pikul
išsiskyrė

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Neskaites
Giliai dzin.
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Pažaidė senė
su žaisliuku ir užteks
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