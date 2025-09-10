Įvertino, ar Klajumo tinklalaidės turinys kurstė neapykantą prieš žemaūgius žmones

„Išnagrinėjus skundą dėl „YouTube“ paskyroje „Klajumo Kanalas“ paskelbto įrašo, ŽEIT nusprendė: pasisakymai apie žmones, turinčius achondroplazijos sindromą, kurstė neapykantą, skatino patyčias, niekino žmonių grupę“, – savo „Facebook“ puslapyje antradienį paskelbė ŽEIT.
„Komentarai, pateikti kaip „juodas humoras“, ne tik žeidžia, bet ir gali sukelti rimtų psichologinių pasekmių, prisidėti prie patyčių normalizavimo visuomenėje bei pabloginti gyvenimo kokybę“, – pažymėjo tarnyba.
Pasak jos, šis ŽEIT sprendimas turinio kūrėjams ir auditorijai primena, kad humoras nepateisina diskriminacijos, pažeidžiamų grupių žeminimas formuoja visuomenės požiūrį, o socialiniuose tinkluose neapykantos kalba plinta dar greičiau ir tampa masiška.
„ŽEIT pabrėžia, kad neapykantos kalba nėra saugoma saviraiškos laisvės. Ji žeidžia, diskriminuoja ir griauna visuomenės pasitikėjimą“, – teigiama ŽEIT įraše socialiniame tinkle.
Kaip rašė BNS, tyrimą dėl neapykantos kalbos tarnyba pradėjo po to, kai tinklalaidėje „Koks skirtumas“ D. Klajumas su kitais komikais juokėsi iš nacionalinio transliuotojo LRT vykdyto projekto „Ko nesakyti“ metu rodytų žemaūgių žmonių.
Policija dėl šių pasisakymų liepos antroje pusėje taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą siekiant nustatyti, ar buvo kurstyta prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Generalinė prokuratūra rugpjūčio pabaigoje BNS nurodė, kad šis ikiteisminis tyrimas tęsiamas, įtarimai tuo metu jame niekam nebuvo pareikšti.
Minėtos tinklalaidės kritikai sako, kad toks elgesys socialiai pažeidžiamos grupės atžvilgiu buvo nepriimtinas. Savo ruožtu, komikai tvirtina iš žemaūgių nesityčioję, o tik juokavę.
