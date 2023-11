J. Bidenas per 81-ąjį gimtadienį tęsia Baltųjų rūmų tradiciją suteikti „malonę“ kalakutams

„Galvojame, kad tai puikus būdas pradėti šventinį sezoną ir tikra smagi garbė“, – interviu naujienų agentūrai AP sakė Steve'as Lykkenas (Stivas Likenas), ne pelno prekybos organizacijos „National Turkey Federation“ pirmininkas ir kalakutienos produktų kompanijos „Jennie-O Turkey Store“ prezidentas.

Šiuo Baltųjų rūmų renginiu, kuris šiemet vyks Pietinėje pievelėje, o ne Rožyne, Vašingtone neoficialiai prasideda švenčių sezonas.

Šįkart sezono pradžia žada būti itin intensyvi, nes pirmadienį Joe Bidenas (Džo Baidenas) – vyriausias prezidentas per JAV istoriją – taip pat švenčia savo 81-ąjį gimtadienį. Be to, popiet jo žmona Jill Biden (Džil Baiden) priims iš Flitvudo Šiaurės Karolinoje atvežamą 5,6 m aukščio dervingąjį kėnį, tapsiantį oficialia Baltųjų rūmų Kalėdų egle.

S. Lykkenas Libertį ir Belą sekmadienį pristatė prabangiame viešbutyje „Willard Intercontinental“ netoli Baltųjų rūmų. Kalakutai į apartamentus atvyko šeštadienį, po raudonojo kilimo ceremonijos JAV sostinėje, į kurią kelias dienas važiavo juodu „Cadillac Escalade“ iš Minesotos.

„Jie buvo auginti kaip visi mūsų kalakutai ir, žinoma, saugomi nuo nepalankių oro sąlygų bei plėšrūnų, galėjo laisvai vaikštinėti, jiems visada būdavo parūpinta vandens ir lesalo“, – sekmadienį sakė S. Lykkenas, Liberčiui ir Belui vaikštinėjant naujai renovuotame viešbučio kambaryje ant plastiko plėvele uždengto kilimo. Žiūrovų būryje buvo daug „Jennie-O“ darbuotojų ir svečių. Maži vaikai ragino kalakutus paburbuliuoti.

Abu kalakutai, patinai, sveriantys maždaug po 19 kg, išsirito liepą Vilmare Minesotoje, kur įsikūrusi „Jennie-O“ būstinė. Paukščiai priklausė vadinamajam prezidento pulkui, sakė S. Lykkenas. Kad kalakutai būtų parengti pirmadienio šurmuliui Baltuosiuose rūmuose, jiems būdavo leidžiama muzika ir kitokie garsai.

„Jie klausydavosi visokios muzikos, kad pasirengtų minioms ir žmonėms (...). Galiu patvirtinti, kad jie iš tikrųjų yra [Taylor] Swift (Teilor Svift) gerbėjai ir kad jiems tikrai patinka dalis Prince'o (Princo) muzikos“ – sakė S. Lykkenas.

„Manau, kad jie absoliučiai pasirengę“, – pridūrė jis.

Tradicija siekia 1947 metus, kai kalakutų augintojams atstovaujanti „National Turkey Federation“ padovanojo Padėkos dienos kalakutą tuometiniam prezidentui Harry Trumanui (Hariui Trumanui).

Tuomet, net dar anksčiau, kalakutas būdavo dovanojamas prezidento šeimai suvalgyti per šventes. Tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje tradicija virto „malonės“ suteikimo paukščiams ceremonija – dažniausiai linksmu renginiu.

1989-aisiais, netoliese piketuojant gyvūnų teisių aktyvistams, tuometinis prezidentas George'as H. W. Bushas (Džordžas H. V. Bušas) pasakė: „Leiskite man jus ir šį puikų kalakuto patiną patikinti, kad jis neatsidurs ant niekieno vakarienės stalo (...), jam suteikiama prezidento malonė.“

G. H. W. Bushas pridūrė, kad tas paukštis galės savo dienas baigti viename ūkyje netoli Vašingtono.

Pirmadienį J. Bidenas suteiks „malonę“ jau trečiai savo kalakutų porai. Tada Libertis ir Belas sugrįš į savo gimtąją valstiją ir gyvens Minesotos universiteto Maisto, žemės ūkio ir gamtinių išteklių mokslų koledže.

„Galite įsivaizduoti, kaip puikiai jais rūpinsis studentai, veterinarai, profesoriai ir visi kiti“, – sakė S. Lykkenas.

Jo duomenimis, per Padėkos dieną šalyje bus suvalgyta daugiau nei 200 mln. kalakutų.

J. Bidenas savo Padėkos dienos vakarienę ketvirtadienį valgys su šeima Nantaketo saloje Masačusetse, tęsdamas seną šeimos tradiciją. Sekmadienį jis su žmona patiekė išankstinę Padėkos dienos vakarienę lėktuvnešių „USS Dwight D. Eisenhower“ ir „USS Gerald R. Ford“ kariams ir jų artimiesiems Norfolko karinėje jūrų bazėje Virdžinijoje.

„Willard Intercontinental“ generalinis direktorius Markus Platzeris (Markas Placeris) sakė, kad viešbučio vaidmuo pristatant kalakutus yra metų akcentas. Pasak jo, „Willard“ šiuose renginiuose dalyvauja jau daugiau kaip 15 metų ir kalakutai yra „labai ypatingi svečiai“.

„Pasaulyje tiek blogų dalykų, kad tai, žinote, įvykis, visus priverčiantis šypsotis, bent kelioms minutėms“, – sekmadienį sakė M. Platzeris.