Jaunas aktorius mirė restorane: gyvybę gelbėti bandžiusiai moteriai – darbuotojų akibrokštas

Aktorius, vaidinęs seriale „Lioness“ ir filme „The Holiday Plan“, 2024 m. birželį pietavo „Javier's“ restorane „Aria“ viešbutyje, Las Vegase, rašo „New York Post“.
Šių metų rugsėjo 18 d. M. Heslino vyras Nicolas Jamesas Wilsonas, prisistatantis Scotty Dynamo vardu, pateikė ieškinį.
Remiantis teismo dokumentais, kuriuos gavo „US Magazine“, ieškinyje teigiama, kad M. Heslinas pietavo su dviem draugais restorane, kai nualpo.
„Draugai iškart pradėjo šauktis pagalbos. Jie greitai pastūmė stalą, kad paguldytų Michaelą ant grindų“, – rašoma ieškinyje.
Toliau teigiama, kad keli „Aria“ ir (arba) „Javier's“ darbuotojai priėjo prie incidento vietos ir matė, kad M. Heslinui akivaizdžiai reikia medicininės pagalbos.
Pranešama, kad darbuotojai esą nesiėmė jokių gyvybę gelbėjančių veiksmų ir neįdėjo pastangų, kurios galėjo išgelbėti vyro gyvybę.
Ieškinyje priduriama, kad neįvardinta moteris bandė atlikti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą M. Heslinui, tačiau darbuotojas „jėga įsikišo“, nutraukdamas gyvybę gelbstinčią pirmąją pagalbą.
Teigiama, kad jiems taip pat nepavyko pasinaudoti automatiniu išoriniu defibriliatoriumi.
Be to, draugai bandė nufilmuoti, kas įvyko, tačiau darbuotojai esą pareikalavo, kad visi įvykio vaizdo įrašai būtų ištrinti.
Aktorius mirė 2024 m. liepos 2 d., praėjus savaitei po incidento prabangiame meksikietiškame restorane. Oficiali mirties priežastis ieškinyje nenurodyta.
Ieškinyje reikalaujama daugiau nei 30 tūkst. dolerių laidotuvių išlaidoms ir žalai atlyginti.
Naujausi komentarai