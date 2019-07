JAV prokurorai nutraukė bylą aktoriui K. Spacey

Williamas Little'as (Viljamas Litlas) kaltino 59 metų aktorių 2016-ųjų liepą grabinėjus jį bare pasiturinčių poilsiautojų pamėgtoje kurortinėje Nantaketo saloje.

Tačiau Masačusetso prokurorai oficialiai pranešė, kad atsisako kaltinamojo akto dėl „besiskundžiančio liudytojo nebuvimo“. Kaltinamajame akte Holivudo žvaigždė buvo kaltinama lytiniu smurtu ir įžeidžiamu veiksmu.

W. Little'as nusprendė pasinaudoti Penktąja pataisa, pagal kurią liudytojai ir kaltinamieji gali neliudyti, kad neinkriminuotų savęs. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad jo mobiliuoju telefonu, kuris yra svarbus bylos įkaltis, galėjo būti neteisėtai manipuliuojama.

W. Little'as yra sakęs, kad išmaniuoju telefonu nufilmavo incidentą, įvykusį, kai jam buvo 18 metų ir jis dirbo oficianto padėjėju bare ir restorane.

Tačiau telefonas, kurį norėjo ištirti gynyba, dingo, patvirtino W. Little'as ir jo tėvai, kurie taip pat buvo iškviesti liudyti.

Vienas policijos pareigūnas sakė, kad grąžino telefoną šeimai, paėmęs iš jo visą informaciją, bet pripažino, kad grąžindamas aplaidžiai nepaprašė kvito. Šeima sako, kad telefono niekada taip ir neatgavo.

W. Little'o motina Heather Unruh (Heter Anru), Bostono regione žinoma televizijos laidų vedėja, pripažino, kad prieš atiduodama telefoną policijai ištrynė kai kurias potencialiai nesmagias nuotraukas, bet sakė, kad neištrynė nieko, kas buvo susiję su įtariamu užpuolimu.

K. Spacey kaltinimus neigė. Jei būtų pripažinta jo kaltė, jam būtų grėsęs įkalinimas iki penkerių metų.

W. Little'o kaltinimai nederamu lytiniu elgesiu yra tarp keliolikos kaltinimų, nuo 2017 metų JAV ir Didžiojoje Britanijoje pareikštų du „Oskarus“ turinčiam aktoriui.

Su judėjimu „#MeToo“ iškilę kaltinimai iš esmės sužlugdė K. Spacey aktoriaus karjerą. Jis buvo išmestas iš populiaraus serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) ir negavo pagrindinio vaidmens Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filme „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World), kuriame jį paskutinę minutę pakeitė Christopheris Plummeris (Kristoferis Plameris).