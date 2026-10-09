Jazzu: šiuo metu išgyvenu gražiausią motinystės laikotarpį

„Motinystė – didžiausia dovana, kurią gavau šiame gyvenime.
Tai jausmai ir patirtys, kurie leido prisiminti, kas esu. Sugrąžino mane į visišką širdies išsiplėtimą ir padėjo iki galo išsigryninti, kas šiame pasaulyje yra svarbiausia.
Mano pati pirmoji tatuiruotė buvo raidė M, apglėbusi pasaulį. Ji reiškia tris dalykus – Mamą, Meilę ir Muziką. Tik tada dar nežinojau, ką iš tiesų reiškia pačiai būti mama.
Tai labiausiai auginanti patirtis mano gyvenime. Širdis dainuoja, o akyse kaupiasi ašaros iš dėkingumo Visatai už galimybę tai patirti.
Mano vaikai man yra absoliučiai viskas. Absoliutas. Būtent taip jaučiuosi žvelgdama jiems į akis – aš žvelgiu į akis Dievui.
Šiuo metu išgyvenu gražiausią savo motinystės laikotarpį. Ir net tada, kai būna labai sunku ar esu be galo pavargusi, stengiuosi kuo greičiau sugrįžti į šią akimirką. Viską įsisąmoninti, sugerti kuo giliau, išjausti. Nes tai – neįkainojama. Ir šis laikas niekada nebegrįš.
Todėl dabar aš esu Mama.
Muzikantė manyje niekur nedingo. Sugrįšiu. Kada nors. Pažadu.
Bet dabar tiesiog noriu būti MAMA. Būti čia. Augti kartu su savo vaikais ir kuo labiau mėgautis šia neapsakoma laime.
Ačiū, Gyvenime.“, – rašė Jazzu.
Primename, kad J. Arlauskaitė – Jazzu gerbėjus pastaruoju metu su gerbėjais dalijosi ne tik muzija, bet ir gyvenimo pokyčiais. Rugsėjį skelbė apie gimusią dukterį, o netrukus ir apie santuoką su aktoriumi Tadu Gryn.
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