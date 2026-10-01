Jimas Carrey susituokė su ilgamete širdies drauge Min Ah

64-erių Jimas Carrey ir 32-ejų Min Ah viešai kaip pora pasirodė vasarį Paryžiuje vykusiuose „César“ apdovanojimuose, kur jis atsiėmė garbės apdovanojimą. Savo kalboje aktorius pavadino Min Ah savo „nuostabia kompanione“.
„Aš tave myliu, Min Ah“, – tada sakė jis.
Anot TMZ, pora buvo pastebėta kartu dar 2022 m.
J. Carrey anksčiau, 1987 m., buvo vedęs buvusią aktorę Melissą Womer. Kartu jie susilaukė dukros Džeinės.
1996 m. aktorius vedė savo kolegę Lauren Holly, kartu jie vaidino filme „Bukas ir bukesnis“.
J. Carrey'is žinomas dėl vaidmenų tokiuose filmuose kaip „Kaukė“, „Eisas Ventura: naminių gyvūnėlių detektyvas“, „Briusas visagalis“ ir kt.
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