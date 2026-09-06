„Jis dievino būti dievinamas“: gerbėjai atšventė 80-ąjį Freddie Mercury‘io gimtadienį

Vilkėdami ekstravagantiškus drabužius, atkartojančius F. Mercury‘io sceninius kostiumus, gerbėjai grupės lyderio pagerbti susirinko Šveicarijos mieste, kuriame jis ieškojo ramybės paskutiniais savo gyvenimo metais ir įrašė paskutines vokalo partijas.
„Tai ypatingas gimtadienis, todėl tiesiog privalai pasistengti atvykti ir atšvęsti viską, kas susiję su Freddie“, – sakė iš Kanberos atvykusi Sonia.
Gerbėjai suvažiavo iš pačių įvairiausių kampelių – nuo Australijos iki Japonijos, ir net iš Felthamo gyvenamojo rajono netoli Londono Hitrou oro uosto, į kurį F. Mercury‘o parsų tautybės šeima persikėlė 1964 metais, pabėgusi nuo Zanzibaro revoliucijos.
1996 metais iškilusi ir į Ženevos ežerą žvelgianti bronzinė F. Mercury‘io statula, vaizduojanti jį triumfuojančia poza, buvo papuošta balionais, gėlėmis ir gerbėjų paliktais linkėjimais.
Po to, kai F. Mercury‘is 1991 m. mirė nuo bronchinės pneumonijos, kurią sukėlė AIDS, grupės „Queen“ palikimas ir unikalus dainininko talentas tapo tik dar labiau vertinami.
Grupė patenka tarp perkamiausių visų laikų muzikos atlikėjų pasaulyje, o didžioji dalis įrašų buvo parduota jau po dainininko mirties jam būnant 45-erių.
Nauja gerbėjų karta
Grupei „Queen“ priklausė Montrė kazino įrengta įrašų studija „Mountain Studios“, kurioje ji įrašė šešis albumus.
Dabar šiose patalpose veikia „Queen“ parodų erdvė, o lankytojai patys gali išbandyti garso režisieriaus pultą.
Paleisdamas kūrinį „A Winter's Tale“, „Queen“ dainas perdainuojančios grupės „Don't Stop Queen Now“, sekmadienį užbaigsiančios šventinius renginius, gitaristas Jamesas Perkinas pasuko garso svirtelę viršun – tai paskutinė F. Mercury‘io parašyta daina, tapusi mirštančio žmogaus ode vaizdingai Montrė ramybei.
„Tokia graži, gyvenimą teigianti daina tokiu jo gyvenimo etapu“, – sakė J. Perkinas.
Gimtadienio renginys „Freddie Days“ organizuojamas nuo 2003 metų ir bėgant laikui jo mastas išaugo.
Šio nemokamo penkių dienų renginio organizatorius savanoris Lucienas Mulleris agentūrai AFP teigė, kad jame tikimasi sulaukti nuo 14 tūkst. iki 16 tūkst. žmonių.
„Yra žmonių, kurie čia atvyksta kasmet. Pavadinčiau tai ne bendruomene, o šeima. Visi esame čia tam, kad švęstume, linksmintumėmės ir gerai praleistume laiką, – kalbėjo jis. Stengiamės pagerbti Freddie Mercury‘į palikimą mieste, kuris jam buvo labai svarbus.“
Oskaru apdovanotas 2018 metų biografinis filmas „Bohemian Rhapsody“ pristatė F. Mercury‘io kūrybai naują gerbėjų kartą.
Viena trylikametė mergaitė, vilkinti kultinį geltoną dainininko švarką iš 1986 metų turo „Magic Tour“, prie atlikėjo paminklo įnikusi piešė F. Mercury‘io portretą.
Julie Criddle iš Vilšyro grafystės (pietvakarių Anglija) 1977 metais dalyvavo vaizdo klipo „We Are The Champions“ filmavime, o į „Freddie Days“ renginius atvyksta jau 11 kartą.
„Čia tiek daug žmonių, kurie buvo per jauni, kad būtų galėję pamatyti „Queen“ gyvai, ir tai yra nuostabu, nes taip išsaugomas Freddie vardas“, – sakė ji.
„Jam tai būtų labai patikę“
Gerbėjai stebino pačiais įvairiausiais F. Mercury‘io įvaizdžiais: vieni dėvėjo akinius nuo saulės iš vaizdo klipo „Invisible Man“, kiti – marškinėlius su užrašu „Flash Gordon“, treti –švarkus iš 1982 metų turo ar juodai baltas timpas iš jo 39-ojo gimtadienio proga sukurto vaizdo klipo „Living on my Own“.
„Jo nebėra, tačiau dvasia gyva, o šis džiaugsmas ir žmogaus gyvenimo šventimas yra tiesiog fantastiškas“, – agentūrai AFP sakė Peteris Strakeris, F. Mercury‘io draugas ir kolega dainininkas.
Jam tai būtų labai patikę, jis dievino būti dievinamas!
Renginio metu taip pat vyko koncertai ir diskusijos, kurių metu be kita ko buvo aptartas novatoriškas 1988 metų F. Mercury‘io duetų albumą „Barcelona“, įrašytą kartu su ispanų operos žvaigžde Montserrat Caballe.
„Jis būtų buvęs nustebęs, kad žmonės vis dar taip gausiai renkasi iš viso pasaulio švęsti – jam tai būtų labai patikę, jis dievino būti dievinamas! Nors jam gal ir nebūtų patikę sulaukti 80-ies“, – agentūrai AFP pasakojo kompozitorius Mike'as Moranas, kartu su F. Mercury parašęs šį albumą.
Kulminaciniu dienos akcentu tapo akimirka, kai F. Mercury‘io sesuo Kashmira Bulsara prapjovė 80-ojo gimtadienio tortą.
Gerbėjai sudainavo „Su gimimo diena“, o vakarėlis tęsėsi iki nakties.
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