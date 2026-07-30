K-popmuzikos grupė „BTS“ nusprendė nedalyvauti „Grammy“ apdovanojimuose

Pietų Korėjos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius „Grammy“ apdovanojimus, įskaitant „Metų albumą“, kai jų sugrįžimo albumas „Arirang“ tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų.
Tačiau septynis narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado penkios naujos kategorijos, tarp jų – „Geriausias Azijos popmuzikos pasirodymas“.
„Nusprendėme šiais metais nedalyvauti „Grammy“ apdovanojimuose“, – savo asmeninėse „Instagram“ paskyrose vienu metu paskelbtuose įrašuose teigė „BTS“ nariai.
„Tikimės, kad muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o ne skirstoma pagal regioną ar kalbą“, – sakė jie.
„BTS“ yra pirmoji Pietų Korėjos grupė, pasiekusi „Billboard“ JAV singlų topo viršūnę – tai jiems pavyko padaryti 2020 m. su daina „Dynamite“, savo pirmuoju hitu, atliekamu anglų kalba.
Nors grupė yra pasirodžiusi „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, įskaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo.
„Grammy“ generalinis direktorius Harvey Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį „nuliūdino“ ir kad sėkmė Azijos kategorijoje neatima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.
„Azijos popmuzikos kategorija buvo sukurta siekiant pagerbti Azijos atlikėjų gilumą, įvairovę ir nepaprastą augimą, – sakė jis. – Šios naujos kategorijos esmė – skirti ypatingą dėmesį šiems svarbiems atlikėjams.“
Albumas „Arirang“, pavadintas pagal Pietų Korėjos liaudies dainą, daugiausia sudarytas iš dainų su angliškais tekstais, tačiau jame gvildenamos tokios temos kaip korėjietiška tapatybė; jis išleistas po pertraukos, susijusios su grupės narių privaloma karine tarnyba.
Šis albumas nebūtų atitikęs reikalavimų, taikomų praėjusį mėnesį paskelbtiems „Grammy“ apdovanojimams už geriausią Azijos popmuzikos pasirodymą, nes juose kalbama apie tai, kad kūriniai turėtų „prasmingai vartoti “ bent vieną Azijos šalių kalbą.
„Pirmieji nusisuko“
Įrašų akademija teigia, kad naujojo apdovanojimo tikslas – pagerbti „Azijos popmuzikos pasirodymų, kilusių iš Azijos rinkų ir ten plačiai pripažintų, meninį meistriškumą, įskaitant, bet neapsiribojant K-pop, J-pop ir C-pop muzika“.
Tačiau kai kurie kritikai teigia, kad šitaip Azijos menininkai įspraudžiami į atskirą kategoriją, užuot pripažinus juos lygiaverčiais pasaulinio lygio atlikėjais.
Hankuko užsienio politikos studijų universiteto profesorė ir „BTS“ gerbėja Lee Ji-young sakė: „Vertinant objektyviai, būtent „Grammy“ apdovanojimams reikia „BTS“, o ne atvirkščiai“.
„Tai, kad „BTS“ pirmieji nusisuko nuo Įrašų akademijos, taip pat rodo, kad „Grammy“ ilgą laiką turėtas arbitro – sprendžiančio, kam išsiųsti kvietimą – autoritetas pradeda silpnėti“, – ji sakė AFP.
Be muzikos, „BTS“ rėmė UNICEF kampanijas ir 2020 m. paaukojo 1 mln. JAV dolerių judėjimui „Black Lives Matter“ – įkvėpdami gerbėjus paaukoti tokią pat sumą.
Be to, 2022 m. Baltuosiuose rūmuose jie kalbėjo apie neapykantą azijiečiams ir įtrauktį, taip pat – apie psichinę sveikatą.
Grupė neseniai baigė savo Europos turą ir buvo vieni iš pagrindinių „Super Bowl“ stiliaus pertraukos šou atlikėjų Pasaulio futbolo čempionato finale JAV.
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