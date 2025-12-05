 Kalėdų eglė nušvito Kazlų Rūdoje

2025-12-05 20:24
Pranešimas spaudai

Kazlų Rūdoje gruodžio 5 dieną pirmą kartą Kalėdų eglė įžiebta atnaujintoje Atgimimo alėjoje.

Šių metų vasarą alėja priešais savivaldybės pastatą buvo rekonstruota, įrengtas fontanas, paklota nauja danga, suplanuota vieta Kalėdų eglei.

Šiemet Kazlų Rūdoje papuošta miesto gyventojų padovanota didžiulė gyva eglė. Jau prieš keletą metų Venskevičių šeima savivaldybei pasiūlė Kalėdų šventei savo sklype augusią eglę, kurią ketino kirsti dėl namo saugumo. Praėjus keleriems metams dovanotas medis papuošė miesto alėją. Aplink ją laikinai Atgimimo alėjoje įkurdintos ir mažesnės vazonuose įsodintos eglutės, kurios po švenčių sugrįš į medelyną.

Atgimimo alėjoje gyventojai galėjo apsilankyti šventinėje mugėje, o po eglutės įžiebimo susirinkusius linksmino grupė „Čilinam“.

