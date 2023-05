Kanų kino festivalį atidaro prancūziška drama su grįžtančiu J. Deppu

59 metų aktoriaus karjera Holivude smarkiai smuko, nors pernai jis laimėjo bylą dėl šmeižto prieš buvusią žmoną Amber Heard (Amber Herd), kurioje skambėjo nuožmūs kaltinimai buitiniu smurtu.

Tačiau J. Deppas pamažu grįžo į darbą ir ant raudonojo kilimo pasirodys Kanų festivalio atidaryme su prancūzų periodine drama „Jeanne du Barry“ apie XVIII a. monarchą, įsimylėjusį prostitutę.

Festivalio direktorius Thierry Fremaux (Tjeri Fremo) žurnalistams sakė, kad jo nedomina J. Deppo teismas, ir pridūrė: „Mane domina Deppas kaip aktorius.“

Atidarymo ceremonijoje taip pat dalyvaus Michaelas Douglasas (Maiklas Daglasas), kuriam bus įteikta garbės „Auksinė palmės šakelė“.

Iki gegužės 27 dienos truksiančiame Prancūzijos Rivjeros festivalyje vyks daugybė karštų premjerų, įskaitant trečiadienį pristatysimą filmą „Indiana Džounsas ir lemties artefaktas“ („Indiana Jones and the Dial of Destiny“) – penktąjį ir paskutinį Harrisono Fordo (Harisono Fordo) kaip autoritetingo archeologo pasirodymą.

Šeštadienį Martinas Scorsese (Martinas Skorsezė) pristatys savo naujausią filmą „Gėlių mėnulio žudikai“ („Killers of the Flower Moon“) kartu su žvaigždėmis Leonardo DiCaprio (Leonardu Dikaprijumi) ir Robertu De Niro (Robertu De Niru).

Tą pat dieną bus parodytas ir nepriklausomo kino entuziastų pamėgto Toddo Hayneso (Todo Heinso) filmas „May December“ su Natalie Portman (Natali Portman) ir Julianne Moore (Džulijan Mur).

Tarp 21 filmo, pretenduojančio į pagrindinį „Auksinės palmės šakelės“ prizą, yra ir rekordiškai daug moterų režisierių darbų – septyni.

Th. Fremaux teigė, kad moterų atstovavimo didinimas festivalyje yra esminis klausimas, tačiau „aš atsisakau sveikinimų, tai yra evoliucija. Mes nežiūrime į lytį, mes atrenkame filmus“.

Į konkursą grįžta keli „Palmės šakelės“ laureatai, tarp jų dukart nugalėtojas britas Kenas Loachas (Kenas Loučas), japonas Hirokazu Kore-eda (Hirokadzus Koreeda) ir vokietis Wimas Wendersas (Vimas Vendersas).

„Liūdesio trikampio“ („Triangle of Sadness“) režisierius Rubenas Ostlundas (Rubenas Estlundas) vadovauja šių metų festivalio žiuri, kurioje taip pat yra Holivudo žvaigždės Brie Larson (Bri Larson) ir Paulas Dano (Polas Deinas).

Festivalį prižiūrės apie tūkstantis policininkų ir apsaugininkų, baiminantis protestų, susijusių su nepopuliariomis prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) pensijų reformomis, o profesinė sąjunga CGT netgi grasina nutraukti elektros tiekimą.