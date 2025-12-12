Karalius Karolis per televiziją pateiks informaciją apie savo sveikatos būklę

Monarchas pabrėš prevencinių tyrimų svarbą nustatant ankstyvos stadijos vėžį. Bakingamo rūmai šio pranešimo nekomentavo.
Karališkieji rūmai praėjusių metų vasarį paskelbė, kad Karoliui III diagnozuotas vėžys. Koks tai vėžys, nurodyta nebuvo. Paaiškėjus diagnozei, monarchas kelioms savaitėms pasitraukė iš viešumos, tačiau dabar vėl reguliariai vykdo viešas pareigas. Kovą Karolis III dėl vėžio gydymo šalutinių padarinių trumpam buvo atsidūręs ligoninėje.
Vaizdo įrašas, PA duomenimis, yra organizacijos „Cancer Research UK“ ir stoties „Channel 4“ kampanijos dalis. Vykdant akciją „Stand Up to Cancer“, visą savaitę vyko renginiai, kuriuose dalyvavo žinomi žmonės.
Naujausi komentarai