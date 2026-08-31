„Karibų piratų“ prodiuseris turi puikių žinių – galimas Johny Depp sugrįžimas į ekranus

Pasak prodiuserio, su aktoriumi Johny Depp vyksta derybos dėl jo grįžimo į šeštąjį „Karibų piratų“ filmą.
„Kalbamės su Johhny, dirbame su scenarijumi, tikiuosi, kad viskas pavyks“, – komentavo režisierius.
Prieš šiek tiek laiko, 2022 metais aktorius prisiekė, kad nebedirbs su „Disney“ kompanija po to, kai buvo atleistas.
Tai įvyko tuomet, kai aktorių melagingai apkaltino buvusi žmona Amber Heard, teigdama, kad Johny Depp prieš ją naudojo fizinį ir psichologinį smurtą.
Kai „Disney“ sureagavo skubotai ir atsikratė legendinio aktoriaus, šis prisiekė nebedirbsiąs su šia kompanija, net jei būtų pasiūlyta „300 mln. dolerių ir milijonas alpakų“.
Pirmą kartą J.Depp išvydome 2003 metais, kai jis įkūnijo charizmatišką, žaismingą ir nuo romo į šonus besimėtantį kapitoną Jack Sparrow filme „Karibų piratai: Juodojo perlo užkeikimas“. Ši rolė aktoriui atnešė ne tik amžiną šlovę, bet ir buvo pelningiausia jo karjeroje.
Filme taip pat vaidino Keira Knightley, Orlando Bloom ir Geoffrey Rush. Pasauliniu mastu filmas uždirbo apie 650 mln. dolerių.
Toliau sekė dar keturi filmų serijos tęsiniai. Tai yra pirmoji franšizė pasaulyje, kurios du filmai uždirbo daugiau nei po 1 mlrd. dolerių. Kartu visa filmų serija „Disney“ praturtino apie 4,5 mlrd. dolerių.
Paskutinį filmą, „Karibų piratai: Salazaro kerštas“, kuris pasirodė 2017 metais, žiūrovai vertino ne itin gerai. Nepaisant to, pelnas siekė 800 mln. dolerių.
Nuo to laiko ir prasidėjo J. Depp bėdos. Teismo procesas, kuris labiau priminė farsą, JAV prasidėjo 2020 metais. Dėl niekaip nepatvirtinų ir neįrodytų kaltinimų J. Depp buvo apjuodintas.
Štai Britiškas „The Sun“ jį įvardijo kaip tipišką „žmonos mušėją“, angl. „wife beater“. Teismui tuo metu tai pasirodė kaip tinkamas apibūdinimas.
Po tokio smūgio J. Depp buvo paprašyta trauktis iš „Magiškieji gyvūnai ir kur juos rasti“ filmų serijos, nepaisant to, jog trečiasis filmas jau buvo pradėtas filmuoti.
Galiausiai 2022 metais teismas pripažino J. Depp nekaltu, tačiau milžiniška žala karjerai jau buvo padaryta.
Tuo tarpu save A. Heard vertino labai gerai, „Washington Post“ tekste ji save įvardijo kaip „viešą figūrą, kuri atstovauja smurtą namuose“.
Nepaisant didžiulių iššūkių, J. Depp 2023 metais suvaidino karalių Liudviką XV-ą prancūzų kalbos dramoje „Jeanne du Barry“.
O šį lapkritį turėtų pasirodyti filmas „Ebenezer“, kuriame J. Depp atliks Skrudžo vaidmenį.
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