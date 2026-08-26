Karolis Tiškevičius nakvoja Iglės ir Tado Juodsnukio namuose: paaiškino, kas vyksta

Apie „Žvaigždžių duetų“ naująjį sezoną jau žinoma nemažai: paskelbti jo vedėjai, komisijos nariai ir devyni duetai. Artėjant premjerai vis daugiau paaiškėja ir apie tai, kaip dalyviai ruošiasi pasirodymams. O vieno dueto repeticijos, pasirodo, pakeitė net jo dalyvių buitį.
Atidesni Iglės Bernotaitytės ir Tado Juodsnukio sekėjai jau galėjo pastebėti jų namuose vis dažniau pasirodantį laidų ir renginių vedėją, sporto komentatorių Karolį Tiškevičių. Visi trys dalyvaus „Žvaigždžių duetuose“ – T. Juodsnukis pasirodys su aktore Dovile Kundrotaite, o I. Bernotaitytės scenos partneriu taps būtent K. Tiškevičius.
Kaune gyvenantis sporto žurnalistas ir renginių vedėjas pasakojo, kad ruošiantis naujam iššūkiui kartais tenka likti nakvoti Vilniuje pas būsimą scenos partnerę Iglę. Intensyviai besiruošianti pora iš situacijos jau spėjo pasijuokti – Karolis tikino, kad bent naktį prieš projekto startą nakvynės vietą pakeis.
„Mes, kaip geri vestuvininkai, naktį prieš „Žvaigždžių duetus“ miegosime atskirai. Aš važiuosiu į ofisą, kaip koks šuo į būdą. O Iglutė tvarkingai leis naktį savo rūmuose“, – juokėsi K. Tiškevičius.
Kvietimą į muzikinį projektą gavęs Karolis sakė ilgai svarstyti neturėjęs – sudalyvauti tokiame šou buvo jo maža svajonė.
„Kai manęs paklausė, ar aš dalyvaučiau tokiame projekte, man abejonių nekilo. Visada galvojau, kad jeigu ateis toks pasiūlymas, aš pabandysiu parodyti, kad kažkur giliai širdyje šito keisto žmogaus dar yra ir dainininko dūšelė“, – neslėpė žinomas vyras.
Iglė sakė pajutusi, kad pati nori patirties, kuri atneštų džiaugsmo ir kuria būtų galima mėgautis. Pasak dainininkės, būtent to ji ir tikisi iš „Žvaigždžių duetų“. O ramybės prieš artėjantį projektą jai suteikia ir tai, ką jau spėjo išgirsti per repeticijas su Karoliu.
„Man labai pasisekė su partneriu. Jeigu kas nors klaustų manęs, kaip aš naktį miegu, tai labai gerai miegu, nes išgirdau Karolį dainuojant. Na, ir, žinoma, dar dėl to, kad jis miega mūsų su Tadu namuose, bet ką jau čia padarysi“, – šypsojosi Iglė.
Devyni duetai, sudaryti iš profesionalių atlikėjų ir žinomų Lietuvos žmonių, kelią „Žvaigždžių duetuose“ pradės rugsėjo 6 dieną per LNK.
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