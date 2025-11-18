Kas sieja Beyoncé, Kurtą Cobainą ir Albertą Einšteiną?

Seifas – taip vadinamas „Levi's“ įmonės muziejus, kuris po didelės renovacijos vėl atveria savo duris. Gal ir ne be reikalo taip vadinasi, nes čia galima atrasti brangiausius, įspūdingiausius šio prekės ženklo kūrinius.
„Tai tikriausiai svarbiausias mūsų archyvo eksponatas. Jį laikome ugniai atspariame seife, kad būtų apsaugotas ir jam nieko nenutiktų. Šie džinsai sukurti 1873–1874 metais – tai pirmieji „Levi's“ džinsai, kniedėmis sutvirtintos kelnės. Viskas prasidėjo nuo šių džinsų – tai prototipas“, – pasakojo „Levi’s“ istorikė Tracey Panek.
Muziejuje eksponuojama prekės ženklo istorija nuo pat tada, kai įkūrėjas Levi Strauss atsikraustė gyventi į San Franciską ir visam pasauliui pristatė metalines kniedes, kurios kardinaliai pakeitė drabužių patvarumą bei visą konstrukciją.
Žymiuosius džinsus pamėgo ir garsūs žmonės, tarp jų – Nobelio premijos laureatas Albertas Einšteinas.
„Čia jo odinė striukė. Žinoma, kad jis mėgo pypkę, ir ji vis dar kvepia tabaku ir oda. Kadangi kvapas gali išnykti, teko striukę įdėti į sandarią permatomą dėžę“, – aiškino T. Panek.
Muziejuje galima pamatyti ir kitų įžymių žmonių vilkėtų „Levi's“ drabužių.
Eksponuojamas kristalais dekoruotas Beyoncé džinsinis kostiumas.
O garbingoje vietoje ant manekeno užmauti sudriskę džinsai – legendinio grupės „Nirvana“ vokalisto Kurt Cobain. Ir jie kainuoja nemenkai – tai brangiausi džinsai pasaulyje.
„Jie kainuoja keturis šimtus dvylika tūkstančių dolerių“, – atskleidė T. Panek.
Šįkart paroda skirta muzikos atlikėjams, kitais metais bus pereita prie sporto temos.
„Drabužiai – asmeniški. Žmonės juos dėvi, o tai, kur ir kaip jie buvo dėvimi, su kokiais kultūriniais momentais siejami – visa tai pasakoja istoriją. Manau, lankytojams tai bus labai įdomu pamatyti“, – teigė T. Panek.
Džinsų muziejų aplankyti galite nemokamai.
