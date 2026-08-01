Kasmetiniame „Pride“ laivų parade Amsterdame susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas (Robas Jetenas), vilkintis baltus marškinius, juodą gelbėjimosi liemenę ir pasipuošęs auksine grandinėle, mojo minioms, plaukdamas nedideliu laiveliu spalvingai papuoštame 80 laivų parade, ir sveikino dalyvius bei žiūrovus, o palei parado maršrutą iš garsiakalbių skambėjo techno muzika.
Spalvingas laivų paradas įvyko praėjus savaitei po išpuolio Berlyne, per kurį vienas žmogus žuvo, o dar 29 buvo sužeisti. Įtariamasis Abdul Balloutas (Abdul Balutas) praėjusio šeštadienio vakarą mikroautobusu įvažiavo į minią netoli festivalio vietos, o vėliau, kaip įtariama, kitus žmones puolė mačete.
Pareigūnai mano, kad tai buvo islamo ekstremistų išpuolis.
Sekmadienį per susirėmimą miesto priemiestyje pareigūnai A. Balloutą nušovė. Prokurorai teigė, kad jis anksčiau siekė prisidėti prie grupuotės „Islamo valstybė“ (IS).
Amsterdamo merė Femke Halsema (Femkė Halsema) po išpuolio Vokietijoje pareiškė, kad miesto valdžia „prireikus imsis papildomų priemonių, kurias lankytojai, tikimasi, pastebės kuo mažiau“.
Šeštadienį prasidėjus paradui, kanalais plaukiojo policijos pareigūnų motorinės valtys, o virš galvų skraidė sraigtasparnis.
Šeštadienį, sustiprinus saugumą, prasidėjo ir Hamburgo „Pride“ paradas, vienas didžiausių Vokietijoje.
Dešimtys sunkvežimių važiavo per antrojo pagal dydį Vokietijos miesto centrą, o organizatoriai prognozuoja, kad jame apsilankys apie 250 tūkst. žmonių.
Hamburgo policijos vadovas anksčiau šią savaitę sakė, kad renginį saugos maždaug dvigubai daugiau pareigūnų nei praėjusiais metais.
Laivų paradas yra tradicinis Amsterdamo „Pride“ akcentas. Šiais metais jis sutampa su „World Pride“ švente, kurią taip pat rengia Nyderlandų sostinė.
55 metų Rodas Lugtenburgas iš Toronto sakė atvykęs į Amsterdamą dėl „World Pride“. Plaukiant laivams, jis stovėjo ant tilto, vilkėdamas marškinėlius su vaivorykštės spalvų klevo lapu.
„Man tai yra apie priėmimą, galimybę būti tuo, kas esi“, – sakė jis.
„Turiu olandiškų šaknų ir man visada patiko tai, kad olandai pirmauja“ priimant LGBTIQ bendruomenę ir užtikrinant jos teises, kalbėjo vyras.
„O Kanada žengia iškart paskui juos, todėl labai didžiuojuosi“, – teigė jis.
Džiaugsmingas renginys vyko didėjančio pranešimų apie žodinius ir fizinius išpuolius prieš LGBTIQ bendruomenės narius Nyderlanduose, kurie ilgą laiką buvo laikomi tolerancijos prieglobsčiu, fone.
Penktadienį Amsterdamo teismas nuteisė vyrą už diskriminacinės kalbos vartojimą anksčiau šią savaitę mieste vykusiame „Pride“ renginyje. Jam paskirta 40 valandų viešųjų darbų.
Parade dalyvavusiuose laivuose buvo Nyderlandų vyriausybės ministerijų, kariuomenės ir policijos, taip pat LGBTIQ organizacijų ir klubų atstovai.
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