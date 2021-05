Keliautojas M. Bertulis apie galimybių pasą: kaip ir gali kažką, bet kaip ir negali nieko

„Aš šiek tiek kitaip iš pradžių supratau galimybių pasą. Todėl jį palaikiau. Tačiau dabar pradedu abejoti juo. Visų pirma buvau įsitikinęs, kad, jeigu tai yra galimybių pasas, tai ir turėsi visas galimybes gyventi vėl normalų gyvenimą. Pasirodo n*figa. Išlieka krūva visokių ribojimų – naktiniai klubai lieka uždaryti, būriuotis bus galima iki 10 žmonių, renginiuose toliau nebus nei maisto, nei gėrimų, barai dirbs iki 21 val. ir t. t. Persirgimas covidu, pasiskiepijimas ar neigiamas testas per 24 val. – ar tai nėra veiksniai beveik iki minimumo sumažinantys galimybę susirgti? Jeigu ne, tai ko dar reikia, kad žmonės grįžtų į normalų gyvenimą be jokių ribojimų. Neįsivaizduoju“, – socialiniame tinkle rašė M. Bertulis.

Labai tikiuosi, kad naktiniai klubai transformuosis į barus ir vakarėlius už tamsintų langų pradės 14 val. dienos, o baigs 21 val. Aš rimtai.

Keliautoją suglumino ir numatyta koronaviruso testo atsakymo galiojimo trukmė. „Ir galios testas darytas tik prieš 24 valandas? Tai reiškia aš turėsiu darytis 7 testus per savaitę, norėdamas dalyvauti normaliame gyvenime? Tarkime, noriu penktadienį ir šeštadienį išeiti į barą su draugais arba tavo mama, tai turėsiu darytis du testus. Ir dar vieną ant pachmielo. Aišku, čia jau mano bėdos. O jeigu, tarkime, neplanuotai sugalvoji išeiti į barą, spontaniškai. Važinėji dviračiu, pamatai seną bičiulį sėdintį ir gurkšnojantį alutį viduje, bet negali užeiti, nes vakar nepasidarei testo... 24 valandų testas yra too much. Manau, drąsiai užtektų 48 valandų, kas vis tiek ženkliai sumažina tikimybę, kad žmogus bus užsikrėtęs. Nes aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tos vaistinės ar kiti mobilūs punktai spės pateikti atsakymą per parą. Galbūt pavyks, tik abejoju, ypač, kai užplūs renginių pasiutpolkė vasarą, o visi jų bus išsiilgę ir norės juose dalyvauti. Aš iš viso būčiau už, kad žmonės be imuniteto, t. y. galimybių paso negalėtų dalyvauti normaliame gyvenime, tačiau tokiu atveju turėtų žmonėms leisti skiepytis be jokių apribojimų bei dalyvauti gyvenime be jokių apribojimų“, – situaciją komentavo žinomas vyras.

Evaldo Šemioto nuotr.

Visada atsiranda tokių, kurie bandys apeiti taisykles. Tačiau faktas vienas – šiuo metu tai nėra galimybių pasas.

„Aušrinė Armonaitė sako, jog palaipsniui bus plečiamos laisvės žmonėms su galimybių pasu. Okey, fair enough. Tačiau vis tiek lieka tas pats klausimas – kodėl žmonės priimantys saugaus gyvenimo taisykles, sutinkantys su visomis sąlygomis, iki minimumo sumažinantys šansus susirgti šia liga, negali grįžti į senus gerus 2019-uosius ir gyventi visiškai be jokių apribojimų? Tuo pačiu suprantu ir žinau, kodėl taip nebus. Nes to neįmanoma sukontroliuoti. Policininkai juk netikrins sausakimšame naktiniame klube žmonių, ar visi turi reikalingą QR kodą. Atsiras gal kokių kodų padirbinėtojų arba persirgę draugai siųs kitiems nepersirgusiems draugams savo kodus. Visada atsiranda tokių, kurie bandys apeiti taisykles. Tačiau faktas vienas – šiuo metu tai nėra galimybių pasas. Tai yra 1962 metų juodaodžių galimybių Amerikoje pasas. Va tokį palyginimą šaunu. Kaip ir gali kažką, bet kaip ir negali nieko. P. S. Labai tikiuosi, kad naktiniai klubai transformuosis į barus ir vakarėlius už tamsintų langų pradės 14 val. dienos, o baigs 21 val. Aš rimtai. Pa**bat man, kuriuo metu šokti, norisi šventę švęsti“, – įrašą socialiniame tinkle baigė M. Bertulis.

Vyriausybė trečiadienį pritarė galimybių pasui: tvarkai, pagal kurią nuo gegužės 24-osios imunitetą dėl skiepų ar persirgimo arba neigiamą testo rezultatą turintieji turės daugiau galimybių dalyvauti renginiuose ir šventėse.

„Galimybių paso turinys būtų skiriamas būtent žmonėms, kurie yra pasiskiepiję, tie, kurie yra persirgę, taip pat mūsų politinis sprendimas, kad sudarome galimybę tiems, kurie turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas darytą testą atitinkamą. Taip pat jis galioja vaikams iki 16 metų“, – pristatydamas projektą sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Viešojo maitinimo įstaigos, restoranai, kavinės, barai, lošimo vietos ir lažybų punktai galės jį turintiesiems teikti paslaugas viduje. Naktiniai klubai veikti vis dar negalės. Galimybių paso reikalavimus atitinkantiems žmonėms būtų leidžiama rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius tiek uždarose, tiek atvirose vietose. Jie privalėtų užimti sėdimas vietas ir užimti ne daugiau kaip 75 proc. jų.

Šiuo metu leidžiami renginiai tik iki 150 žmonių, užimant ne daugiau trečdalio vietų. Be kitų palengvinimų, su galimybių pasu būtų leidžiama burtis viešose erdvėse po dešimt asmenų, kai kitais atvejais šis skaičius yra perpus mažesnis, tai galiotų ir asmeninėms šventėms.