Kernavėje skambės geriausios G. Paškevičiaus dainos

Legendomis alsuojanti senosios Lietuvos sostinė, įspūdingi piliakalniai ir gaivus rugpjūčio vakaras – tinkamesnės vietos ir laiko ištikimų bičiulių susitikimui turbūt nė nerastume.

„Draugai yra labai svarbi mano gyvenimo dalis. Kai kurie likę iš vaikystės, kai kuriuos radau vėliau. Vieni išeina iš mano gyvenimo, kitus palieku aš, tačiau tai – natūralus procesas, tavo gyvenimo istorija ir joje nieko nereikia keisti“, – įsitikinęs dainininkas.

Savo solinę karjerą pradėjęs 1991 metais, G. Paškevičius jau seniai yra tapęs vienu mėgstamiausių ir geidžiamiausių Lietuvos atlikėju. Per tris kūrybinės veiklos dešimtmečius jo kūriniai nuolat užkopdavo į aukščiausias radijo stočių grojaraščių eilutes, o tokias dainas kaip „Dalužė“, „Mano kraštas“, „Tu vėjo paklausk“ (B. Dylano dainos dainos „Blowin’ In the Wind“ perdirbinys), „Šiam pasauly“ ir daugelį kitų žiūrovai žino mintinai.

Dainininkas ne kartą yra surengęs savo koncertinius turus didžiausiuose Lietuvos miestuose, į kuriuos bilietai ištirpdavo akimirksniu. Šį sykį parduodamų bilietų skaičius yra ribotas, tad žiūrovai raginami paskubėti ir nepraleisti puikios progos išvysti mylimą atlikėją vienoje gražiausių Lietuvos vietų.

